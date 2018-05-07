Убийцу из Чистоозерного осудили на 25 лет

Обвиняемый узнал, что один из односельчан задолжал 40 тысяч рублей. Тогда, «высказывая потерпевшему угрозы физической расправой», как рассказали в прокуратуре Новосибирской области, он потребовал отдать эти деньги. Зная об авторитетном положении вымогателя в криминальных кругах поселка, потерпевший был вынужден подчиниться и деньги отдал.

Через несколько месяцев вымогатель узнал еще об одном долге в 60 тысяч рублей, и также потребовал вернуть деньги ему, перечислив средства на карту сожительницы. Частично и это требование было выполнено.

Весной 2017 года преступник избрал себе другую жертву. Мужчина, задолжавший 60 тысяч рублей, подвергся нападкам вымогателя. Поначалу «криминальный авторитет» угрожал причинить вред здоровью, а потом заявился в дом к потерпевшему сам. Здесь и произошла кровавая драма.

«Узнав, что в соседней комнате на диване спит якобы обидчик его сестры, злоумышленник металлическим ломом нанес не менее пяти ударов по голове потерпевшему, которым оказался другой мужчина Смерть наступила в больнице от полученной черепно-мозговой травмы. Напуганные угрозами и действиями подсудимого потерпевший и его сожительница сняли с банковской карточки 10 000 рублей, чтобы передать их вымогателю. Преступник, оставшийся в квартире наедине с потерпевшим, нанес ему острым предметом не менее четырех колото-резаных и резаных ран в шею и голову, от которых наступила смерть на месте происшествия», — рассказали VN.ru в прокуратуре НСО.

На суде убийца пытался убедить присяжных заседателей, что ко всем этим жутким преступлениям он не имеет никакого отношения, это дело рук ненавидевшего его односельчанина. Мужчине никто не поверил.