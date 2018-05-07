Убийцу из Чистоозерного осудили на 25 лет

Обвиняемый узнал, что один из односельчан задолжал 40 тысяч рублей. Тогда, «высказывая потерпевшему угрозы физической расправой», как рассказали в прокуратуре Новосибирской области, он потребовал отдать эти деньги. Зная об авторитетном положении вымогателя в криминальных кругах поселка, потерпевший был вынужден подчиниться и деньги отдал.
Через несколько месяцев вымогатель узнал еще об одном долге в 60 тысяч рублей, и также потребовал вернуть деньги ему, перечислив средства на карту сожительницы. Частично и это требование было выполнено.
Весной 2017 года преступник избрал себе другую жертву. Мужчина, задолжавший 60 тысяч рублей, подвергся нападкам вымогателя. Поначалу «криминальный авторитет» угрожал причинить вред здоровью, а потом заявился в дом к потерпевшему сам. Здесь и произошла кровавая драма.
«Узнав, что в соседней комнате на диване спит якобы обидчик его сестры, злоумышленник металлическим ломом нанес не менее пяти ударов по голове потерпевшему, которым оказался другой мужчина Смерть наступила в больнице от полученной черепно-мозговой травмы. Напуганные угрозами и действиями подсудимого потерпевший и его сожительница сняли с банковской карточки 10 000 рублей, чтобы передать их вымогателю. Преступник, оставшийся в квартире наедине с потерпевшим, нанес ему острым предметом не менее четырех колото-резаных и резаных ран в шею и голову, от которых наступила смерть на месте происшествия», — рассказали VN.ru в прокуратуре НСО.
На суде убийца пытался убедить присяжных заседателей, что ко всем этим жутким преступлениям он не имеет никакого отношения, это дело рук ненавидевшего его односельчанина. Мужчине никто не поверил.
Страшные деяния новосибирских вымогателей потрясли общественность несколько лет назад. Молодые люди обманным путем заманили 27-летнего новосибирца в арендованную квартиру на улице Вокзальная магистраль. Там они приковали наручниками к батарее и несколько дней удерживали, требуя выкуп в размере 5 миллионов рублей. Так и не получив деньги, похитители вывезли потерпевшего в гараж, где забили топором.