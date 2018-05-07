Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Ждут только сигнала»: Одесса готова сражаться вместе с ДНР и ЛНР
МАЗ начал выпуск абсолютно нового грузовика (фото)
Ляйсан Утяшева опубликовала редкое фото детей
Мальдивы и Сейшелы скоро станут непригодными для жизни
Майли Сайрус создала кеды для Converse
Лавров: Франция потворствует обману США в Сирии Некоторые страны взяли курс на развал Сирии, заявил министр иностранных дел РФ
Кенсингтонский дворец представил первые официальные портреты принца Луи
Ляйсан Утяшева опубликовала редкое фото детей
Китайский дизайн, бессмысленный и беспощадный (много фото)
История ЗИС-101: украли или не украли?
«Я целый месяц спала сидя»: Натали о последствиях пластики
Мнение о действиях США у Крыма: как никогда нагло
Лопырева дополнила сверкающее платье «сумочкой-снежком»
Ксения Собчак сходила в библиотеку в тренче за 140 тысяч (фото)
Пользу грецких орехов подтвердили научно
В Новосибирске работник поликлиники избил пациента
Выпил «смелой воды»: Порошенко опустился до хамства в адрес РФ
Далай-лама сделал очень важное заявление о России
Фоторепортажи
10Историческая встреча лидеров двух Корей
9«Российскую красавицу-2018» выбрали в Москве
08:37 (мск), источник: VN.ru

Убийцу из Чистоозерного осудили на 25 лет

Почти четверть века проведет за решеткой криминальный авторитет из Чистоозерного района Новосибирской области. Молодой мужчина держал в страхе весь поселок и промышлял вымогательством денег, а закончил двойным убийством.

Обвиняемый узнал, что один из односельчан задолжал 40 тысяч рублей. Тогда, «высказывая потерпевшему угрозы физической расправой», как рассказали в прокуратуре Новосибирской области, он потребовал отдать эти деньги. Зная об авторитетном положении вымогателя в криминальных кругах поселка, потерпевший был вынужден подчиниться и деньги отдал.

Через несколько месяцев вымогатель узнал еще об одном долге в 60 тысяч рублей, и также потребовал вернуть деньги ему, перечислив средства на карту сожительницы. Частично и это требование было выполнено.

Весной 2017 года преступник избрал себе другую жертву. Мужчина, задолжавший 60 тысяч рублей, подвергся нападкам вымогателя. Поначалу «криминальный авторитет» угрожал причинить вред здоровью, а потом заявился в дом к потерпевшему сам. Здесь и произошла кровавая драма.

«Узнав, что в соседней комнате на диване спит якобы обидчик его сестры, злоумышленник металлическим ломом нанес не менее пяти ударов по голове потерпевшему, которым оказался другой мужчина Смерть наступила в больнице от полученной черепно-мозговой травмы. Напуганные угрозами и действиями подсудимого потерпевший и его сожительница сняли с банковской карточки 10 000 рублей, чтобы передать их вымогателю. Преступник, оставшийся в квартире наедине с потерпевшим, нанес ему острым предметом не менее четырех колото-резаных и резаных ран в шею и голову, от которых наступила смерть на месте происшествия», — рассказали VN.ru в прокуратуре НСО.

На суде убийца пытался убедить присяжных заседателей, что ко всем этим жутким преступлениям он не имеет никакого отношения, это дело рук ненавидевшего его односельчанина. Мужчине никто не поверил.

Страшные деяния новосибирских вымогателей потрясли общественность несколько лет назад. Молодые люди обманным путем заманили 27-летнего новосибирца в арендованную квартиру на улице Вокзальная магистраль. Там они приковали наручниками к батарее и несколько дней удерживали, требуя выкуп в размере 5 миллионов рублей. Так и не получив деньги, похитители вывезли потерпевшего в гараж, где забили топором.

Все новости региона
Вдребезги разбилось стеклянное ограждение в ТРЦ «Сан Сити»
Путин поблагодарил за работу членов правительства Медведева
Тренер Медведевой высказалась об уходе фигуристки
Невеста выбралась из горящего вертолета и пошла на свадьбу
В Китае арестовали женщину, усыновившую 118 детей
Врачи удалили американке 60-килограммовую опухоль
Принц Уильям и Кейт опубликовали домашние фото своих детей
Эксперты прогнозируют новые отставки губернаторов
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
«Барселона» и «Реал» сыграли вничью в последнем класико Иньесты «Барселона» со счетом 2:2 сыграла вничью с мадридским «Реалом» в домашнем матче 36-го тура чемпионата Испании по футболу
Авто
Вступили в силу новые правила техосмотра C 4 мая в России вступают в силу поправки в Закон «О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
Hi-Tech
Как выглядят обитатели других планет (фото) Астробиологи предлагают искать признаки жизни на ближайших к Земле планетах.
Кино
Хабенский поспорил с журналисткой после показа «Собибора» Видео с эмоциональным ответом актера, представившего свой режиссерский дебют, набрало более 800 тысяч просмотров
Недвижимость
Семьи с детьми могут освободить от налога на недвижимость
У «Свидетелей Иеговы» забрали недвижимость на миллиард рублей
Недвижимость в Китае подорожала после визита Ким Чен Ына
Женщина подсчитала расходы на квартиру и решила отдать ее даром
Леди
Элегантны всегда и везде: Безрукова, Боярская и другие леди нашего времени Звезды, которые предпочитают лаконичные образы вызывающим нарядам.
Дети
Кенсингтонский дворец представил первые официальные портреты принца Луи На одном из снимков мальчику всего три дня от роду.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
5 интерьеров из фильмов, которые нам запомнились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь