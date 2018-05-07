Из горящего дома в Бодайбо спасли 12 человек
Пожар произошёл в деревянном двухэтажном многоквартирном доме на ул.
Пожар произошёл в деревянном двухэтажном многоквартирном доме на ул.
Пожар произошёл в деревянном двухэтажном многоквартирном доме на ул. Ремесленной в Бодайбо, очевидцы сообщили о нём около 1.00 ночи 7 мая 2018 года. Как сообщает
«Из-за высоких температур металлические входные двери нескольких квартир заклинило — они были вскрыты за считанные минуты. За одной из них была обнаружена 71-летняя женщина, находившаяся в бессознательном состоянии
Пожар был ликвидирован в течение 15 минут. Площадь, пройденная огнем, составила 36 кв.м.: повреждены две квартиры на первом и втором этажах, второй подъезд и частично кровля жилого дома.
«Очаг возгорания находился в детской коляске, стоявшей в подъезде под лестничным пролетом на первом этаже у входа. Занесение стороннего источника огня — одна из наиболее вероятных причин пожара. Виновное лицо, ущерб — устанавливаются», — рассказал начальник отдела надзорной деятельности по Бодайбинскому району Максим Соколовский.