Из горящего дома в Бодайбо спасли 12 человек

Пожар произошёл в деревянном двухэтажном многоквартирном доме на ул. Ремесленной в Бодайбо, очевидцы сообщили о нём около 1.00 ночи 7 мая 2018 года. Как сообщает пресс-служба ГУ ЧС России по Иркутской области, к прибытию пожарных горела наружная стена жилого дома с переходом огня на кровлю и один из подъездов. Семнадцать жильцов эвакуироваться самостоятельно, еще 12 человек, среди которых были четыре ребенка, оказались отрезанными от путей эвакуации. Всех их спасли пожарные.

«Из-за высоких температур металлические входные двери нескольких квартир заклинило — они были вскрыты за считанные минуты. За одной из них была обнаружена 71-летняя женщина, находившаяся в бессознательном состоянии из-за отравления угарным газом, — рассказал заместитель начальника пожарно-спасательной части № 37 по охране Бодайбо Александр Письменный. — Врачи скорой помощи пострадавшую госпитализировали в центральную районную больницу».

Пожар был ликвидирован в течение 15 минут. Площадь, пройденная огнем, составила 36 кв.м.: повреждены две квартиры на первом и втором этажах, второй подъезд и частично кровля жилого дома.