Фура с песком перевернулась под Новосибирском

ДТП произошло на въезде в Новосибирск с участием грузовика. На въезде в город с Ордынского шоссе перевернулся Freightliner с песком.

— Авария произошла в 6:30, за рулем находился мужчина 1963 года рождения. Он ехал на грузовом автомобиле Freightliner с полуприцепом со стороны города в сторону дороги «Новосибирск — Павлодар», на 16-ом километре которой произошло опрокидывание в кювет, — рассказали «Комсомольской правде» в отделе пропаганды управления ГИБДД Новосибирской области.

В ведомстве сообщают, что водитель получил травмы, по предварительной информации у него сотрясение головного мозга. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

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На фотографиях видно, что грузовик перегородил проезжую часть, но в ГИБДД рассказали, что проблем с движением транспорта на месте аварии не возникало.