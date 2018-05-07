Фура с песком перевернулась под Новосибирском
Водитель получил сотрясение головного мозга.
Водитель получил сотрясение головного мозга.
ДТП произошло на въезде в Новосибирск с участием грузовика. На въезде в город с Ордынского шоссе перевернулся Freightliner с песком.
— Авария произошла в 6:30, за рулем находился мужчина 1963 года рождения. Он ехал на грузовом автомобиле Freightliner с полуприцепом со стороны города в сторону дороги «Новосибирск — Павлодар», на 16-ом километре которой произошло опрокидывание в кювет, — рассказали «Комсомольской правде» в отделе пропаганды управления ГИБДД Новосибирской области.
В ведомстве сообщают, что водитель получил травмы, по предварительной информации у него сотрясение головного мозга. Обстоятельства ДТП устанавливаются.
На фотографиях видно, что грузовик перегородил проезжую часть, но в ГИБДД рассказали, что проблем с движением транспорта на месте аварии не возникало.
А поздно вечером в воскресенье на проспекте Дзержинского в Новосибирске автомобиль Hyundai снес 15 метров металлического дорожного ограждения. Сообщается, что водитель не справился с управлением, также под удар попал BMW X5.