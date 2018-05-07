Банковский работник в Приморье заработал полмиллиона из ничего
Бывший сотрудник банка обвиняется в хищении крупной суммы денег. Мужчина получал деньги доверчивых клиентов и пользовался этим, как мог, сообщает РИА «Восток-Медиа».
Бывший сотрудник банка обвиняется в хищении крупной суммы денег. Мужчина получал деньги доверчивых клиентов и пользовался этим, как мог, сообщает РИА «Восток-Медиа».
По данным прокуратуры Приморского края, действие развернулось в городе Арсеньев. Работник банка, занимающий должность менеджера по продажам, придумал беспроигрышную, по его версии, схему: мужчина обманом буквально уговаривал клиентов самовольно перечислять страховые выплаты. Сумма надбавки варьировалась от 10 до 50 тысяч рублей. Счёт, где после завершения сделки должны были оказаться деньги, мужчина указывал свой личный.
Таким образом он обманул 17 доверчивых заёмщиков. Общая сумма похищенных денег составила почти полмиллиона рублей. Банк возместил ущерб пострадавшим в полном объёме.
Ещё одна похожая история произошла в Лучегорске. По данным следствия, служащая банка оформляла и заключала от имени жителей Пожарского района кредитные договоры на крупные суммы. В своих целях она использовала банковское оборудование и документы. Злоумышленница подделывала подписи граждан в подложных договорах о принятии обязательств по возврату кредита и получала кредитные карты. Деньги, которые перечислял банк, женщина тратила на покупку ювелирных изделий, погашение задолженности по личным кредитам и другие личные потребности.