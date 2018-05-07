Банковский работник в Приморье заработал полмиллиона из ничего

По данным прокуратуры Приморского края, действие развернулось в городе Арсеньев. Работник банка, занимающий должность менеджера по продажам, придумал беспроигрышную, по его версии, схему: мужчина обманом буквально уговаривал клиентов самовольно перечислять страховые выплаты. Сумма надбавки варьировалась от 10 до 50 тысяч рублей. Счёт, где после завершения сделки должны были оказаться деньги, мужчина указывал свой личный.

Таким образом он обманул 17 доверчивых заёмщиков. Общая сумма похищенных денег составила почти полмиллиона рублей. Банк возместил ущерб пострадавшим в полном объёме.

Прокурор города Арсеньев утвердил обвинительное заключение в отношении фигуранта уголовного дела. Теперь мужчина ответит за мошенничество с использованием служебного положения, совершённое с причинением значительного ущерба.