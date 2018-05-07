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08:52 (мск), источник: АиФ Челябинск

Иномарка сбила велосипедистку в Челябинске

Девушка двигалась в попутном направлении.

Девушка на велосипеде попала под колёса автомобиля поздним вечером в Челябинске, сообщают в отделении пропаганды БДД ГИБДД города.

Аварию в районе дома № 8 на улице Чичерина зафиксировали около 22 часов 6 мая. По данным сотрудников Госавтоинспекции, 20-летняя девушка на велосипеде двигалась в попутном направлении справа, когда автомобиль Toyota Corolla совершил на неё наезд. Пострадавшей рекомендовано амбулаторное лечение.

Отметим, что днём ранее под колёса ВАЗ 21124 попала 10-летняя велосипедистка, которая на улице Зальцмана пересекала проезжую часть, у ребёнка диагностировали ушиб головы. Установлено, что девочка была одета в одежду темных тонов без светоотражающих элементов и каталась без велошлема.

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