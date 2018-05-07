В Прикамье во время пожара сгорел балкон квартиры
Причиной возгорания мог стать окурок.
Причиной возгорания мог стать окурок.
В воскресенье, 6 мая, произошел пожар в пятиэтажном доме в Соликамске. Загорелась квартира на четвертом этаже дома на улице Парижской Коммуны.
— В 12.28 поступило сообщение о загорании в квартире по адресу: Соликамск, улица Парижской Коммуны. К месту вызова выехали
В результате огонь уничтожил балкон квартиры, где началось возгорание, а также повредил соседние балконы. Сгорело и расплавилось остекление и ограждение балконов. Также пострадали домашние вещи.
По мнению жителей дома, причиной мог стать окурок, брошенный с верхнего этажа.