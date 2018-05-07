В Прикамье во время пожара сгорел балкон квартиры

В воскресенье, 6 мая, произошел пожар в пятиэтажном доме в Соликамске. Загорелась квартира на четвертом этаже дома на улице Парижской Коммуны.

— В 12.28 поступило сообщение о загорании в квартире по адресу: Соликамск, улица Парижской Коммуны. К месту вызова выехали пожарно-спасательные подразделения, сотрудники полиции, медики скорой помощи, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю. — В 12.36 пожар удалось потушить. Ущерб и причины пожара пока устанавливаются.

В результате огонь уничтожил балкон квартиры, где началось возгорание, а также повредил соседние балконы. Сгорело и расплавилось остекление и ограждение балконов. Также пострадали домашние вещи.