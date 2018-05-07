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08:20 (мск), источник: Комсомольская правда

Новосибирские спасатели сняли с крыши многоэтажного дома подростков

С детьми провели профилактическую беседу и передали родителям.

Двое подростков 2004 и 2003 годов рождения залезли в Новосибирске на крышу многоэтажного дома на улице Связистов посмотреть на город. Снимать их пришлось сотрудникам муниципальной аварийно-спасательной службы.

Сообщение о случившемся поступило в МАСС от очевидцев вечером в воскресенье, 6 мая. На место также приехали полицейские.

— Спасатели поднялись на крышу по технологическим лестницам, также как и дети туда поднялись, позвали их к себе. Подростки спокойно подошли, им объяснили, что нахождение на крыше в принципе является не безопасным, поскольку это высотное здание, там много проводов, — рассказали «Комсомольской правде» в МАСС.

После профилактической беседы подростки вместе со спасателями по тем же технологическим лестницам спустились вниз и были переданы родителям.

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