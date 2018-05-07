Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Украина не пропускает российские корабли: реакция РФ
Нужно ли срывать букву «Ш»?
Миранда Керр снялась в фотосессии накануне родов
Женщина подсчитала расходы на квартиру и решила отдать ее даром
Ксения Собчак сходила в библиотеку в тренче за 140 тысяч (фото)
Антироссийские санкции США бьют по Германии и Франции Париж обратился к Берлину, Лондону и Риму с требованием убедить США смягчить ограничения
Сын Пугачевой рассмешил соцсети своими шалостями
Степан Михалков впервые показал лицо подросшего сына
МАЗ начал выпуск абсолютно нового грузовика (фото)
Для незрячих пассажиров придумали «умные» окна
СМИ: эксперты заговорили о военном столкновении РФ и США
Мнение о действиях США у Крыма: как никогда нагло
Лопырева дополнила сверкающее платье «сумочкой-снежком»
Ксения Собчак сходила в библиотеку в тренче за 140 тысяч (фото)
Американские хирурги удалили гигантскую опухоль
Самый старый ученый Австралии улетел умирать в Швейцарию
Россия нанесла смертельный экономический удар по США - эксперт
Ответ РФ на вхождение в Черное море эскадры НАТО
Фоторепортажи
10Историческая встреча лидеров двух Корей
12Текила-бум, уходящий в многовековые традиции ведения сельского хозяйства
08:18 (мск), источник: Nakanune.ru

На Южном Урале за сутки было ликвидировано 33 лесных пожара

В Челябинской области за сутки ликвидировали 33 лесных пожара на площади 509,4 гектара, сообщили Накануне.RU в региональном управлении лесами.

В частности, произошло три крупных пожара: в Верхнеуральском лесничестве на площади 150 га и два пожара в Шершневском лесничестве на площади 44,7 га и 51,6 га.

Инфографика
Уровни опасности погодыШтормовое предупреждение объявляется, если синоптики прогнозируют скорость ветра свыше 15м/с.

На тушении были задействованы 321 человек и 131 единица техники.

С начала пожароопасного сезона в регионе ликвидированы 132 пожара на площади 2 тыс. 797,36 гектара.

Напомним, с 28 апреля в регионе введен особый противопожарный режим. В Октябрьском районе с 29 апреля объявлен режим повышенной готовности, а в Красноармейском районе с 5 мая — режим чрезвычайной ситуации.

Все новости региона
Эксперты прогнозируют новые отставки губернаторов
Путин поблагодарил за работу членов правительства Медведева
Тренер Медведевой высказалась об уходе фигуристки
Невеста выбралась из горящего вертолета и пошла на свадьбу
В Китае арестовали женщину, усыновившую 118 детей
Врачи удалили американке 60-килограммовую опухоль
Принц Уильям и Кейт опубликовали домашние фото своих детей
Эксперты прогнозируют новые отставки губернаторов
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
«Барселона» и «Реал» сыграли вничью в последнем класико Иньесты «Барселона» со счетом 2:2 сыграла вничью с мадридским «Реалом» в домашнем матче 36-го тура чемпионата Испании по футболу
Авто
Вступили в силу новые правила техосмотра C 4 мая в России вступают в силу поправки в Закон «О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
Hi-Tech
Как выглядят обитатели других планет (фото) Астробиологи предлагают искать признаки жизни на ближайших к Земле планетах.
Кино
Хабенский поспорил с журналисткой после показа «Собибора» Видео с эмоциональным ответом актера, представившего свой режиссерский дебют, набрало более 800 тысяч просмотров
Недвижимость
Женщина подсчитала расходы на квартиру и решила отдать ее даром
У «Свидетелей Иеговы» забрали недвижимость на миллиард рублей
Названа страна с самым чистым воздухом
Эксперты рассказали, за сколько можно накопить на ипотеку
Леди
Элегантны всегда и везде: Безрукова, Боярская и другие леди нашего времени Звезды, которые предпочитают лаконичные образы вызывающим нарядам.
Дети
Кенсингтонский дворец представил первые официальные портреты принца Луи На одном из снимков мальчику всего три дня от роду.
Все о ремонте
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
5 главных правил бюджетного ремонта
4 причины составить план электрики до начала ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь