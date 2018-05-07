Омич за рулем потянулся за смартфоном и врезался в автобус
Его будут судить за аварию, в которой пострадала пожилая
Его будут судить за аварию, в которой пострадала пожилая
В Омске перед судом предстанет 29-летний мужчина, обвиняемый нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности тяжкого вреда здоровью человека. Как сообщили в областной прокуратуре, вечером 23 октября 2017 года омич за рулем машины Mercedes ехал по Амурскому поселку, когда в районе дома № 23/1 отвлекся
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За невнимательность,