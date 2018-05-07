Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Украина не пропускает российские корабли: реакция РФ
МАЗ начал выпуск абсолютно нового грузовика (фото)
Миранда Керр снялась в фотосессии накануне родов
Россиянка о жизни в Таиланде: молодые тут массово умирают от рака
Ксения Алферова похвасталась подтянутой фигурой в бикини
Всех героев «Войн Звездных» вспомнить сможете ли?4 мая — главный праздник многочисленных поклонников саги Джорджа Лукаса «Звездные войны»
Хабенский поспорил с журналисткой после показа «Собибора»
Кристина Асмус снялась в фильме с голливудскими звездами
Нужно ли срывать букву «Ш»?
КАМАЗ «Одиссей» оставит водителей без работы
СМИ: эксперты заговорили о военном столкновении РФ и США
Мнение о действиях США у Крыма: как никогда нагло
Лопырева дополнила сверкающее платье «сумочкой-снежком»
Ксения Собчак сходила в библиотеку в тренче за 140 тысяч (фото)
Американские хирурги удалили гигантскую опухоль
Самый старый ученый Австралии улетел умирать в Швейцарию
Выпил «смелой воды»: Порошенко опустился до хамства в адрес РФ
Далай-лама сделал очень важное заявление о России
Фоторепортажи
10Историческая встреча лидеров двух Корей
12Текила-бум, уходящий в многовековые традиции ведения сельского хозяйства
08:16 (мск), источник: Комсомольская правда

Омич за рулем потянулся за смартфоном и врезался в автобус

Его будут судить за аварию, в которой пострадала пожилая женщина-пассажир.

В Омске перед судом предстанет 29-летний мужчина, обвиняемый нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности тяжкого вреда здоровью человека. Как сообщили в областной прокуратуре, вечером 23 октября 2017 года омич за рулем машины Mercedes ехал по Амурскому поселку, когда в районе дома № 23/1 отвлекся из-за зазвонившего мобильного телефона, потянулся за ним и не заметил, как выехал на полосу встречного движения. Легковушка протаранила ехавший навстречу автобус.

По информации пресс-службы областной прокуратуры, в аварии пострадала пожилая женщина-пассажир, ехавшая в автобусе. Полученные ею травмы эксперты квалифицировали как тяжкий вред здоровью.

За невнимательность, из-за которой пострадал человек, горе-водителя будут судить. Дело передали в Центральный районный суд, первое слушание состоится совсем скоро.

Все новости региона
 Канны-2017: Наше «Лето» на Лазурном берегу
Исследователи назвали пять эффективных способов продлить молодость мозга
Путин поблагодарил за работу членов правительства Медведева
Тренер Медведевой высказалась об уходе фигуристки
Невеста выбралась из горящего вертолета и пошла на свадьбу
В Китае арестовали женщину, усыновившую 118 детей
Врачи удалили американке 60-килограммовую опухоль
Принц Уильям и Кейт опубликовали домашние фото своих детей
Эксперты прогнозируют новые отставки губернаторов
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
«Барселона» и «Реал» сыграли вничью в последнем класико Иньесты «Барселона» со счетом 2:2 сыграла вничью с мадридским «Реалом» в домашнем матче 36-го тура чемпионата Испании по футболу
Авто
Вступили в силу новые правила техосмотра C 4 мая в России вступают в силу поправки в Закон «О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
Hi-Tech
Как выглядят обитатели других планет (фото) Астробиологи предлагают искать признаки жизни на ближайших к Земле планетах.
Кино
Хабенский поспорил с журналисткой после показа «Собибора» Видео с эмоциональным ответом актера, представившего свой режиссерский дебют, набрало более 800 тысяч просмотров
Недвижимость
Названа страна с самым чистым воздухом
У «Свидетелей Иеговы» забрали недвижимость на миллиард рублей
Эксперты рассказали, сколько нужно копить на ипотеку
В Шереметьево открыли новый терминал
Леди
Элегантны всегда и везде: Безрукова, Боярская и другие леди нашего времени Звезды, которые предпочитают лаконичные образы вызывающим нарядам.
Дети
Кенсингтонский дворец представил первые официальные портреты принца Луи На одном из снимков мальчику всего три дня от роду.
Все о ремонте
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
5 главных правил бюджетного ремонта
4 причины составить план электрики до начала ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь