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08:15 (мск), источник: АиФ Уфа

В Башкирии мужчина на «Форд Фокус» насмерть сбил женщину

Личность погибшей устанавливается.

Смертельное ДТП произошло 6 мая в городе Октябрьский, сообщает ГИБДД по республике.

Напротив дома № 65 по улице Космонавтов водитель на «Форд Фокус» сбил женщину. По имеющейся информации, она переходила дорогу в неположенном месте. От удара пешеход скончалась на месте.

Личность погибшей устанавливается.

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