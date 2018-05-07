В Башкирии мужчина на «Форд Фокус» насмерть сбил женщину
Личность погибшей устанавливается.
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Личность погибшей устанавливается.
Смертельное ДТП произошло 6 мая в городе Октябрьский, сообщает ГИБДД по республике.
Напротив дома № 65 по улице Космонавтов водитель на «Форд Фокус» сбил женщину. По имеющейся информации, она переходила дорогу в неположенном месте. От удара пешеход скончалась на месте.
Личность погибшей устанавливается.