Один человек погиб при пожаре в Каменском районе

Согласно информации ГУ МЧС РФ по региону, сообщение о возгорании в одном из частных домов на улице Богдана Хмельницкого поступило к пожарным 6 мая в 00.44.

Для тушения пожара, площадь которого составила 12 кв. метров, выезжали пять человек, было задействовано две единицы техники.

Возгорание ликвидировали в 00.56. На месте происшествия обнаружен один погибший.