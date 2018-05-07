Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Япония предала Россию ради службы США - СМИ
Нужно ли срывать букву «Ш»?
Машинное обучение поможет предупредить насилие в школах
Женщина подсчитала расходы на квартиру и решила отдать ее даром
Бывшая жена Ченнинга Татума дала первое интервью после развода
Антироссийские санкции США бьют по Германии и Франции Париж обратился к Берлину, Лондону и Риму с требованием убедить США смягчить ограничения
Снимок Дмитрия Шепелева вызвал бурную реакцию фанатов
Машинное обучение поможет предупредить насилие в школах
Китайский дизайн, бессмысленный и беспощадный (много фото)
История ЗИС-101: украли или не украли?
«Я целый месяц спала сидя»: Натали о последствиях пластики
Мнение о действиях США у Крыма: как никогда нагло
Ксения Алферова похвасталась подтянутой фигурой в бикини
Рианна показала, как маскировать лишний вес с помощью косметики
Американские хирурги удалили гигантскую опухоль
Самый старый ученый Австралии улетел умирать в Швейцарию
6 способов сэкономить на коммунальных платежах
Россияне нашли альтернативу зарубежью
Фоторепортажи
8На Гавайях проснулся вулкан Килауэа
12Текила-бум, уходящий в многовековые традиции ведения сельского хозяйства
09:53 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Один человек погиб при пожаре в Каменском районе

Один человек погиб при пожаре в поселке Глубоком Каменского района Ростовской области.

Согласно информации ГУ МЧС РФ по региону, сообщение о возгорании в одном из частных домов на улице Богдана Хмельницкого поступило к пожарным 6 мая в 00.44.

Для тушения пожара, площадь которого составила 12 кв. метров, выезжали пять человек, было задействовано две единицы техники.

Возгорание ликвидировали в 00.56. На месте происшествия обнаружен один погибший.

Обстоятельства инцидента устанавливаются.

Все новости региона
«Их сжигали живьём». Какая судьба ждет отловленных собак
Инаугурация Путина пройдет в Большом Кремлевском дворце
Россияне назвали основные претензии к Путину и его заслуги
Тренер Медведевой высказалась об уходе фигуристки
Невеста выбралась из горящего вертолета и пошла на свадьбу
В Китае арестовали женщину, усыновившую 118 детей
Принц Уильям и Кейт опубликовали домашние фото своих детей
Эксперты прогнозируют новые отставки губернаторов
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Ахо обошел Капризова в гонке бомбардиров Главные события очередного дня ЧМ в Дании
Авто
Вступили в силу новые правила техосмотра C 4 мая в России вступают в силу поправки в Закон «О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
Hi-Tech
Как выглядят обитатели других планет (фото) Астробиологи предлагают искать признаки жизни на ближайших к Земле планетах.
Кино
Хабенский поспорил с журналисткой после показа «Собибора» Видео с эмоциональным ответом актера, представившего свой режиссерский дебют, набрало более 800 тысяч просмотров
Недвижимость
Названа страна с самым чистым воздухом
У «Свидетелей Иеговы» забрали недвижимость на миллиард рублей
Эксперты рассказали, сколько нужно копить на ипотеку
В Шереметьево открыли новый терминал
Леди
Понты, деньги и слава: мотивация, которая не работает Эксперт в области мотивации объясняет, чем отличается мотивация «здорового человека» от мотивации «курильщика».
Дети
Снимок Дмитрия Шепелева вызвал бурную реакцию фанатов Поклонники растроганы публикацией телеведущего.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
5 интерьеров из фильмов, которые нам запомнились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь