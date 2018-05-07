Один человек погиб при пожаре в Каменском районе
Один человек погиб при пожаре в поселке Глубоком Каменского района Ростовской области.
Один человек погиб при пожаре в поселке Глубоком Каменского района Ростовской области.
Согласно информации ГУ МЧС РФ по региону, сообщение о возгорании в одном из частных домов на улице Богдана Хмельницкого поступило к пожарным 6 мая в 00.44.
Для тушения пожара, площадь которого составила 12 кв. метров, выезжали пять человек, было задействовано две единицы техники.
Возгорание ликвидировали в 00.56. На месте происшествия обнаружен один погибший.
Обстоятельства инцидента устанавливаются.