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09:52 (мск), источник: АиФ Казань

В Тюлячинском районе погиб 26-летний мотоциклист

26-летний мотоциклист погиб в Тюлячинском районе, сообщает «Эфир».

Авария произошла 6 мая примерно в 4.00 утра около села Казаклар. По предварительным данным, водитель мотоцикла потерял управление и вылетел в кювет. В результате аварии мужчина погиб, его 20-летний пассажир отделался небольшими травмами.

Напомним, это уже вторая смертельная авария с мотоциклом в Тюлячинском районе. 1 мая в результате столкновения с легковушкой погиб 41-летний мотоциклист. При этом официально мотосезон в Казани еще не открылся. Мероприятие пройдет 26 мая.

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