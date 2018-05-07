В Хабаровске за неделю «жертвами» клещей стали 190 человек
Жители дальневосточной столицы провели минувшую неделю на дачах и загородных пикниках. Там их настигли клещи: за семь дней от них пострадали 190 человек.
Жители дальневосточной столицы провели минувшую неделю на дачах и загородных пикниках. Там их настигли клещи: за семь дней от них пострадали 190 человек.
«В майские праздники хабаровчане традиционно выезжают на дачи и загородные пикники. Там они часто становятся жертвами опасных паразитов. За прошедшую неделю по факту присасывания клещей за медицинской помощью обратились 190 горожан. Всего же с начала весны таких случаев в городе отмечено 350: были укушены 265 взрослых и 85 детей. В целях профилактики заболевания вирусным энцефалитом 148 человек получили уколы иммуноглобулина», — сообщила начальник отдела управления здравоохранения администрации Хабаровска Галина Аристова.
«Убедительно призываю хабаровчан и гостей города не терять бдительности: после прогулок тщательно осматривать себя и домашних питомцев на наличие клещей. В случае присасывания паразитов не удалять их самостоятельно, а обращаться за медицинской помощью», — сказала Галина Аристова.
Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», по прогнозам специалистов, численность клещей в крае в 2018 году будет высокой. Регион закупил больше 80 тысяч доз вакцины от клещевого энцефалита, потратив свыше 48 миллионов рублей. Однако для взрослых препарат пришёл с задержкой, поэтому и прививочная кампания стартовала позже обычного. К концу апреля прививку против клещевого вирусного энцефалита получили уже больше 110 тысяч жителей региона, из них 47 503 ребёнка — это 98% от плана по краю.