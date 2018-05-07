В Хабаровске за неделю «жертвами» клещей стали 190 человек

«В майские праздники хабаровчане традиционно выезжают на дачи и загородные пикники. Там они часто становятся жертвами опасных паразитов. За прошедшую неделю по факту присасывания клещей за медицинской помощью обратились 190 горожан. Всего же с начала весны таких случаев в городе отмечено 350: были укушены 265 взрослых и 85 детей. В целях профилактики заболевания вирусным энцефалитом 148 человек получили уколы иммуноглобулина», — сообщила начальник отдела управления здравоохранения администрации Хабаровска Галина Аристова.

По информации пресс-службы мэрии краевого центра, сейчас жители могут «поймать» клеща не только в пригороде, но и в черте Хабаровска: обработка зелёных зон ещё не завершена полностью, она продлится до конца мая. В общей сложности инсектицидами опрыскают около 600 гектаров площадей, противоклещевыми химикатами обработают 148 объектов: все бульвары, парки и скверы, участки, прилегающие к медицинским и образовательным учреждениям, летние детские оздоровительные центры. Дезинсекторы уже были в Железнодорожном, Краснофлотскрм и Кировском районах Хабаровска, а также на участках возле учреждений образования.

«Убедительно призываю хабаровчан и гостей города не терять бдительности: после прогулок тщательно осматривать себя и домашних питомцев на наличие клещей. В случае присасывания паразитов не удалять их самостоятельно, а обращаться за медицинской помощью», — сказала Галина Аристова.