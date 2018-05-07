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08:54 (мск), источник: Восток Медиа

В Хабаровске за неделю «жертвами» клещей стали 190 человек

Жители дальневосточной столицы провели минувшую неделю на дачах и загородных пикниках. Там их настигли клещи: за семь дней от них пострадали 190 человек.

«В майские праздники хабаровчане традиционно выезжают на дачи и загородные пикники. Там они часто становятся жертвами опасных паразитов. За прошедшую неделю по факту присасывания клещей за медицинской помощью обратились 190 горожан. Всего же с начала весны таких случаев в городе отмечено 350: были укушены 265 взрослых и 85 детей. В целях профилактики заболевания вирусным энцефалитом 148 человек получили уколы иммуноглобулина», — сообщила начальник отдела управления здравоохранения администрации Хабаровска Галина Аристова.

По информации пресс-службы мэрии краевого центра, сейчас жители могут «поймать» клеща не только в пригороде, но и в черте Хабаровска: обработка зелёных зон ещё не завершена полностью, она продлится до конца мая. В общей сложности инсектицидами опрыскают около 600 гектаров площадей, противоклещевыми химикатами обработают 148 объектов: все бульвары, парки и скверы, участки, прилегающие к медицинским и образовательным учреждениям, летние детские оздоровительные центры. Дезинсекторы уже были в Железнодорожном, Краснофлотскрм и Кировском районах Хабаровска, а также на участках возле учреждений образования.

«Убедительно призываю хабаровчан и гостей города не терять бдительности: после прогулок тщательно осматривать себя и домашних питомцев на наличие клещей. В случае присасывания паразитов не удалять их самостоятельно, а обращаться за медицинской помощью», — сказала Галина Аристова.

Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», по прогнозам специалистов, численность клещей в крае в 2018 году будет высокой. Регион закупил больше 80 тысяч доз вакцины от клещевого энцефалита, потратив свыше 48 миллионов рублей. Однако для взрослых препарат пришёл с задержкой, поэтому и прививочная кампания стартовала позже обычного. К концу апреля прививку против клещевого вирусного энцефалита получили уже больше 110 тысяч жителей региона, из них 47 503 ребёнка — это 98% от плана по краю.

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