В Новокубанском районе на трассе столкнулись две фуры
В Новокубанском районе 6 мая произошло ДТП с участием двух грузовиков.
В Новокубанском районе 6 мая произошло ДТП с участием двух грузовиков.
Авария случилась на трассе «Кавказ» около 20:30.
По предварительным данным, житель Ростовской области за рулем MAN врезался в такой же автомобиль под управлением жителя Кореновского района. Пострадал второй водитель, его доставили в больницу, сообщили Юга.ру в
Сотрудники ГИБДД организовали реверсивное движение. Полиция проводит проверку.