В Новокубанском районе на трассе столкнулись две фуры

По предварительным данным, житель Ростовской области за рулем MAN врезался в такой же автомобиль под управлением жителя Кореновского района. Пострадал второй водитель, его доставили в больницу, сообщили Юга.ру в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.