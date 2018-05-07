В Калининграде лифт с пассажиром и собакой сорвался с 15-го этажа

Источник: Клопс.ru

Трагедии удалось избежать, причиной же произошедшего мог стать лопнувший трос, рассказала читательница «Клопс».

Инцидент случился доме № 64 на улице Интернациональная ещё 3 мая. Лифт пролетел пять этажей, после чего остановился на десятом, когда сработали тормозные механизмы. Когда двери открылись, пассажир и его питомец выбрались из кабины. Приехавшие на вызов специалисты обслуживающей компании закрыли лифт, добавив, что два троса остались целы.

«Сказали, что рассыпался подшипник, лопнул трос и вылетел болт, — добавила читательница “Клопс”. — Я не специалист лифтового хозяйства, даже не инженер. У меня экономическое образование. Но даже я понимаю, что так не должно случаться в доме, которому нет и 10 лет! Такое вообще не должно случаться».