Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Япония предала Россию ради службы США - СМИ
Новая Lada: красивая, оранжевая и внедорожная (фото, видео)
Машинное обучение поможет предупредить насилие в школах
Россиянка о жизни в Таиланде: молодые тут массово умирают от рака
Алена Апина сменила имидж
Лавров: Франция потворствует обману США в Сирии Некоторые страны взяли курс на развал Сирии, заявил министр иностранных дел РФ
Сын Пугачевой рассмешил соцсети своими шалостями
Степан Михалков впервые показал лицо подросшего сына
Нужно ли срывать букву «Ш»?
КАМАЗ «Одиссей» оставит водителей без работы
«Я целый месяц спала сидя»: Натали о последствиях пластики
Мнение о действиях США у Крыма: как никогда нагло
Бывшая жена Ченнинга Татума дала первое интервью после развода
Кети Топурия снялась топлес
Пользу грецких орехов подтвердили научно
В Новосибирске работник поликлиники избил пациента
6 способов сэкономить на коммунальных платежах
Россияне нашли альтернативу зарубежью
Фоторепортажи
8На Гавайях проснулся вулкан Килауэа
12Текила-бум, уходящий в многовековые традиции ведения сельского хозяйства
09:19 (мск), источник: Volga News

В связи с гибелью сотрудницы полиции и ее ребенка возбуждено уголовное дело

«Уголовное дело возбуждено по ч.2 ст. 105 части УК РФ, по факту убийства малолетнего ребенка, — рассказала Волга Ньюс старший помощник руководителя СУ СКР по Самарской области по связям со СМИ Елена Шкаева. — Сейчас будут проводиться экспертизы, включая посмертную психологическую экспертизу в отношении погибшей женщины».

Источник: Агентство «Москва»

По словам Елены Шкаевой, причина предполагаемого самоубийства женщины пока не известна.

«Но супруг и коллеги пояснили, что замечали странное поведение женщины около полугода», — отметила представитель регионального управления Следственного комитета.

Напомним, женщина 40 лет, чье тело было обнаружено в субботу, 5 мая, возле одного из домов по ул. Казачьей, являлась сотрудницей транспортной полиции, а погибшая с ней девочка была ее трехлетней дочерью.

По версии следователей, женщина с ребенком на руках выпрыгнула из окна квартиры, расположенной на девятом этаже жилого дома, покончив жизнь самоубийством.

По словам пресс-секретаря СУ СК РФ по Самарской области Елены Шкаевой, погибшая женщина была замужем. Ее семья, в которой кроме самой женщины и погибшей малышки были еще муж и шестилетний сын супругов, являлась благополучной. В момент трагедии отец семейства отсутствовал дома, поскольку посещал медучреждение.

В транспортной полиции в связи с ЧП проводится служебная проверка.

Все новости региона
Под Самарой изъят арсенал "частной армии"
Инаугурация Путина пройдет в Большом Кремлевском дворце
Россияне назвали основные претензии к Путину и его заслуги
Тренер Медведевой высказалась об уходе фигуристки
Невеста выбралась из горящего вертолета и пошла на свадьбу
В Китае арестовали женщину, усыновившую 118 детей
Принц Уильям и Кейт опубликовали домашние фото своих детей
Эксперты прогнозируют новые отставки губернаторов
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Ахо обошел Капризова в гонке бомбардиров Главные события очередного дня ЧМ в Дании
Авто
Вступили в силу новые правила техосмотра C 4 мая в России вступают в силу поправки в Закон «О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
Hi-Tech
Как выглядят обитатели других планет (фото) Астробиологи предлагают искать признаки жизни на ближайших к Земле планетах.
Кино
Хабенский поспорил с журналисткой после показа «Собибора» Видео с эмоциональным ответом актера, представившего свой режиссерский дебют, набрало более 800 тысяч просмотров
Недвижимость
Названа страна с самым чистым воздухом
Недвижимость в Китае подорожала после визита Ким Чен Ына
Женщина подсчитала расходы на квартиру и решила отдать ее даром
Семьи с детьми могут освободить от налога на недвижимость
Леди
Понты, деньги и слава: мотивация, которая не работает Эксперт в области мотивации объясняет, чем отличается мотивация «здорового человека» от мотивации «курильщика».
Дети
Снимок Дмитрия Шепелева вызвал бурную реакцию фанатов Поклонники растроганы публикацией телеведущего.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
5 интерьеров из фильмов, которые нам запомнились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь