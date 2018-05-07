В связи с гибелью сотрудницы полиции и ее ребенка возбуждено уголовное дело

Источник: Агентство «Москва»

По словам Елены Шкаевой, причина предполагаемого самоубийства женщины пока не известна.

«Но супруг и коллеги пояснили, что замечали странное поведение женщины около полугода», — отметила представитель регионального управления Следственного комитета.

Напомним, женщина 40 лет, чье тело было обнаружено в субботу, 5 мая, возле одного из домов по ул. Казачьей, являлась сотрудницей транспортной полиции, а погибшая с ней девочка была ее трехлетней дочерью.

По версии следователей, женщина с ребенком на руках выпрыгнула из окна квартиры, расположенной на девятом этаже жилого дома, покончив жизнь самоубийством.

По словам пресс-секретаря СУ СК РФ по Самарской области Елены Шкаевой, погибшая женщина была замужем. Ее семья, в которой кроме самой женщины и погибшей малышки были еще муж и шестилетний сын супругов, являлась благополучной. В момент трагедии отец семейства отсутствовал дома, поскольку посещал медучреждение.