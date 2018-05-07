Комсомольчанина отправили под суд за угрозу незаконным оружием

Как сообщает пресс-служба управления МВД России по Хабаровскому краю, полиция установила, что к угрозе применения оружия причастен 40-летний комсомольчанин. В подъезде жилого дома у обвиняемого произошёл конфликт с местным жителем. Зачинщика на месте задержали стражи правопорядка и доставили в отдел полиции.

При досмотре из его сумки изъяли оружие и боеприпасы. Экспертиза установила, что это охотничий порох промышленного изготовления общим весом 73 грамма, гладкоствольное обрезное охотничье ружьё и пневматический пистолет. На допросе обвиняемый рассказал, что нашёл ружье и порох в лесу, а пистолет купил в магазине.

Уголовное дело за угрозу убийства, незаконное приобретение, хранение и ношение оружия, а также его основных боеприпасов с обвинительным заключением направили в суд.