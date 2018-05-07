Комсомольчанина отправили под суд за угрозу незаконным оружием
Следствие завершило расследование уголовного дела в отношении жителя
Следствие завершило расследование уголовного дела в отношении жителя
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При досмотре из его сумки изъяли оружие и боеприпасы. Экспертиза установила, что это охотничий порох промышленного изготовления общим весом 73 грамма, гладкоствольное обрезное охотничье ружьё и пневматический пистолет. На допросе обвиняемый рассказал, что нашёл ружье и порох в лесу, а пистолет купил в магазине.
Уголовное дело за угрозу убийства, незаконное приобретение, хранение и ношение оружия, а также его основных боеприпасов с обвинительным заключением направили в суд.
Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о подобных случаях. Так, у жителя города Вяземского стражи порядка обнаружили боеприпасы к огнестрельному оружию. Мужчина рассказал, что нашёл патроны, когда ходил в лес за вербой. А другой житель края держал в гараже двуствольный обрез ружья, изготовленный самостоятельно, и осколочную оборонительную гранату, а также больше 11 килограммов марихуаны в придачу.