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11:55 (мск), источник: Восток Медиа

Комсомольчанина отправили под суд за угрозу незаконным оружием

Следствие завершило расследование уголовного дела в отношении жителя Комсомольска-на-Амуре, который угрожал человеку оружием. Во время обыска полиция нашла у зачинщика конфликта ружьё, пневматический пистолет и порох. Лицензии на их хранение у мужчины не было. Обвинительное заключение направили в суд.

Как сообщает пресс-служба управления МВД России по Хабаровскому краю, полиция установила, что к угрозе применения оружия причастен 40-летний комсомольчанин. В подъезде жилого дома у обвиняемого произошёл конфликт с местным жителем. Зачинщика на месте задержали стражи правопорядка и доставили в отдел полиции.

При досмотре из его сумки изъяли оружие и боеприпасы. Экспертиза установила, что это охотничий порох промышленного изготовления общим весом 73 грамма, гладкоствольное обрезное охотничье ружьё и пневматический пистолет. На допросе обвиняемый рассказал, что нашёл ружье и порох в лесу, а пистолет купил в магазине.

Уголовное дело за угрозу убийства, незаконное приобретение, хранение и ношение оружия, а также его основных боеприпасов с обвинительным заключением направили в суд.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о подобных случаях. Так, у жителя города Вяземского стражи порядка обнаружили боеприпасы к огнестрельному оружию. Мужчина рассказал, что нашёл патроны, когда ходил в лес за вербой. А другой житель края держал в гараже двуствольный обрез ружья, изготовленный самостоятельно, и осколочную оборонительную гранату, а также больше 11 килограммов марихуаны в придачу.

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