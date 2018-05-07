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09:45 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

В уральском институте МВД началась проверка из-за смертельного ДТП

В аварии, произошедшей на Среднем Урале в минувшие выходные, пострадало три человека и погиб один.

В Уральском институте МВД проходит проверка по факту ДТП с машиной, в которой находились четыре человека — два мужчины и две девушки. В результате этой аварии одна из пассажирок авто — студентка полицейского вуза старших курсов — погибла.

Официального сообщения по этому инциденту нет. Однако известно, что ДТП произошло в Нижнем Тагиле в минувший уикенд. От удара водитель и пассажир с переднего кресла вылетели через лобовое стекло, еще один от удара получил травмы. Все трое находятся в удовлетворительном состоянии, но четвертая пассажирка получила множественные травмы. Ее врачи спасти не смогли.

В УрЮИ факт гибели курсантки подтвердили. По сведениям от источника «АиФ-Урал» в силовом ведомстве, сейчас в вузе проверяются обстоятельства ДТП и возможные причины. Не исключено, что одной из них могло стать злоупотребление алкоголем.

Уместно добавить, что в полицейском вузе недавно сменилось руководство. Бессменный начальник УрЮИ Александр Гук ушел в отставку. Сейчас исполняет обязанности руководителя полковник полиции Александр Мещеряков.

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