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09:34 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Иномарка сбила подростка в Ростове-на-Дону

Иномарка сбила 14-летнего подростка в Ростове-на-Дону.

Источник: Аргументы и факты

Как сообщает DonDay.ru со ссылкой на ГИБДД региона, ДТП произошло 6 мая на проспекте Нагибина.

Автомобиль Hyundai Solaris сбил школьника, переходившего дорогу в не предназначенном для этого месте.

В результате ДТП несовершеннолетнего с травмами доставили в больницу.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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