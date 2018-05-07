Иномарка сбила подростка в Ростове-на-Дону
Иномарка сбила 14-летнего подростка в
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Иномарка сбила 14-летнего подростка в
Как сообщает DonDay.ru со ссылкой на ГИБДД региона, ДТП произошло 6 мая на проспекте Нагибина.
Автомобиль Hyundai Solaris сбил школьника, переходившего дорогу в не предназначенном для этого месте.
В результате ДТП несовершеннолетнего с травмами доставили в больницу.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.