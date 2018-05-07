В Воронежской области MAN насмерть сбил 37-летнюю женщину

Грузовой автомобиль MAN сбил 37-летнюю жительницу Белгородской области в 1:00 понедельника, 7 мая, сообщили корреспонденту РИА «Воронеж» в единой дежурной диспетчерской службе по Рамонскому району. ДТП случилось на 486-м км трассы М-4 «Дон», у деревни Галкино Рамонского района. Информацию об аварии подтвердили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Женщина переходила дорогу по «зебре». Фура ехала в направлении Москвы. По данным ГУ МВД по региону, за рулем был 31-летний житель села Заброды Калачеевского района (по информации местных полицейских — житель Калача). Пешеход скончалась на месте.