С начала весны от укусов клещей пострадали 350 хабаровчан

В Хабаровске врачи продолжают принимать пациентов, которых укусили клещи. За весенние месяцы с такой проблемой в поликлиники обратились 350 горожан, причем 190 из них — на прошлой неделе, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу мэрии.

«С начала весны были укушены 265 взрослых и 85 детей. В целях профилактики заболевания вирусным энцефалитом 148 человек получили уколы иммуноглобулина», — сказала начальник отдела городского управления здравоохранения Галина Аристова.

По словам специалиста, недавний всплеск обращений связан с тем, что длинные выходные многие хабаровчане провели на дачах и за городом — там их и покусали клещи. При этом в мэрии признают, что и в краевой столице не все территории прошли акарицидную обработку.

Пока специалисты обезопасили от клещей Железнодорожный, Краснофлотский и Кировский районы краевой столицы, а также поработали на участках, расположенных рядом со школами и детсадами. Всего же до конца мая планируется обработать 148 объектов по всему городу.