С начала весны от укусов клещей пострадали 350 хабаровчан
Больше половины пациентов обратились в поликлиники на прошлой неделе.
Больше половины пациентов обратились в поликлиники на прошлой неделе.
В Хабаровске врачи продолжают принимать пациентов, которых укусили клещи. За весенние месяцы с такой проблемой в поликлиники обратились 350 горожан, причем 190 из них — на прошлой неделе, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на
«С начала весны были укушены 265 взрослых и 85 детей. В целях профилактики заболевания вирусным энцефалитом 148 человек получили уколы иммуноглобулина», — сказала начальник отдела городского управления здравоохранения Галина Аристова.
По словам специалиста, недавний всплеск обращений связан с тем, что длинные выходные многие хабаровчане провели на дачах и за городом — там их и покусали клещи. При этом в мэрии признают, что и в краевой столице не все территории прошли акарицидную обработку.
«Убедительно призываю хабаровчан и гостей города не терять бдительности: после прогулок тщательно осматривать себя и домашних питомцев на наличие клещей. В случае присасывания [клещей] не удалять их самостоятельно, а обращаться за медицинской помощью», — добавила Галина Аристова.