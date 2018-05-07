Назначена дата апелляции по делу о хищениях на космодроме Восточный

Источник: AP 2018

Верховный суд рассмотрит апелляцию четверых осужденных по делу о хищениях на космодроме Восточный в Москве, сообщил адвокат одного из осужденных Интерфаксу.

По словам адвоката Виктора Чудова Ивана Кабанова, дата была назначена буквально накануне. Заседание состоится 7 июня.

Ранее в феврале экс-председатель Хабаровской краевой думы Виктор Чудов был осужден на шесть лет колонии по делу о многомиллиардных хищениях при строительстве космодрома «Восточный».

Также Дальневосточный окружной военный суд вынес приговор другим фигурантам расследования: бывший начальник ФГУП «ГУСС “Дальспецстрой” при Спецстрое России» Юрий Хризман был приговорен к 12 годам заключения, главбух предприятия Владимир Ашихмин — к семи годам.

Сын Юрия Хризмана Михаил получил пять с половиной лет заключения. Фигуранты дела обвинялись в нескольких эпизодах растраты и злоупотреблений с причинением ущерба на общую сумму около 5,3 млрд руб.