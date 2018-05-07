Назначена дата апелляции по делу о хищениях на космодроме Восточный
Заседание состоится 7 июня.
Заседание состоится 7 июня.
Верховный суд рассмотрит апелляцию четверых осужденных по делу о хищениях на космодроме Восточный в Москве, сообщил адвокат одного из осужденных Интерфаксу.
По словам адвоката Виктора Чудова Ивана Кабанова, дата была назначена буквально накануне. Заседание состоится 7 июня.
Ранее в феврале
Сын Юрия Хризмана Михаил получил пять с половиной лет заключения. Фигуранты дела обвинялись в нескольких эпизодах растраты и злоупотреблений с причинением ущерба на общую сумму около 5,3 млрд руб.
Также суд также удовлетворил иск «Роскосмоса» о взыскании с осужденных почти 5,17 млрд рублей в качестве компенсации ущерба. Защита фигурантов дела подала апелляцию в Верховный суд РФ.