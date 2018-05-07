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10:25 (мск), источник: Комсомольская правда

Во время пожара в бытовке в Казани пострадали четыре человека

Пожар в строительном вагоне-бытовке на улице Мавлютова в столице Татарстана вспыхнул в воскресенье, 6 мая, в 3.07.

К приезду огнеборцев горела внутренняя обшивка строительной металлической бытовки. Общая площадь пожара составила 10 квадратных метров.

Пострадали четыре человека — двое мужчин в возрасте 30-ти и 34-х лет, и две женщины 46-ти и 32-х лет.

Все они с ожогами лица, рук и шеи I-II степени (15%) госпитализированы в ожоговое отделение РКБ.

— По предварительной версии, причиной пожара стало нарушение правил устройства и эксплуатации печей, — сообщили в МЧС Татарстана.

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