Во время пожара в бытовке в Казани пострадали четыре человека
Пожар в строительном
Пожар в строительном
К приезду огнеборцев горела внутренняя обшивка строительной металлической бытовки. Общая площадь пожара составила 10 квадратных метров.
Пострадали четыре человека — двое мужчин в возрасте 30-ти и 34-х лет, и две женщины 46-ти и 32-х лет.
Все они с ожогами лица, рук и шеи
— По предварительной версии, причиной пожара стало нарушение правил устройства и эксплуатации печей, — сообщили в МЧС Татарстана.