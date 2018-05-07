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10:19 (мск), источник: Кубань 24

На Кубани серийного вора поймали по отпечатку ботинка

В Белореченском районе полицейские раскрыли серию квартирных краж.

В полицию обратились пятеро местных жителей с сообщениями о кражах из частных домов. Правоохранители установили, что во всех случаях злоумышленник по ночам отжимал оконные рамы и таким образом проникал внутрь. Он похищал ювелирные изделия и деньги. Общий ущерб составил более 400 тыс. рублей.

При осмотре одного из мест преступления полицейские заметили след обуви, предположительно, оставленный вором. Личность предполагаемого преступника установили, его задержали. Им оказался 38-летний житель Адыгеи. У него в доме нашли обувь, отпечаток подошвы которой полностью совпал со следом на месте преступления.

Возбудили уголовное дело. Задержанного поместили под стражу, ему грозит до шести лет лишения свободы. Ведется следствие, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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