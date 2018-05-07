На Кубани серийного вора поймали по отпечатку ботинка

В полицию обратились пятеро местных жителей с сообщениями о кражах из частных домов. Правоохранители установили, что во всех случаях злоумышленник по ночам отжимал оконные рамы и таким образом проникал внутрь. Он похищал ювелирные изделия и деньги. Общий ущерб составил более 400 тыс. рублей.

При осмотре одного из мест преступления полицейские заметили след обуви, предположительно, оставленный вором. Личность предполагаемого преступника установили, его задержали. Им оказался 38-летний житель Адыгеи. У него в доме нашли обувь, отпечаток подошвы которой полностью совпал со следом на месте преступления.