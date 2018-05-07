В Калининграде пенсионерка отдала мошеннику почти 2 млн, чтобы спасти сына

Вечером 3 мая в квартире 66-летней женщины раздался телефонный звонок. Неизвестный сообщил, что ее сын сбил на машине девушку, которая получила серьезные травмы. Мужчина предложил женщине помощь: за то, чтобы ее сына не привлекли к уголовной ответственности, он попросил более 1,8 млн рублей. Женщина выполнила требования и перевела деньги. Мошенники же даже попросили чеки о совершенных переводах. Их забрал неизвестный, подъехавший на машине.