Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Смена позиции по РФ: ПАСЕ устала от истерии
МАЗ начал выпуск абсолютно нового грузовика (фото)
Степан Михалков впервые показал лицо подросшего сына
Как снимали знаменитую сцену в бане в фильме "А зори здесь тихие"
Кети Топурия снялась топлес
Всех героев «Войн Звездных» вспомнить сможете ли?4 мая — главный праздник многочисленных поклонников саги Джорджа Лукаса «Звездные войны»
Ольга Зуева: «Наши с Даней сценарии переспали друг с другом»
Хабенский рассказал о кровавом поцелуе с Анджелиной Джоли
Нужно ли срывать букву «Ш»?
КАМАЗ «Одиссей» оставит водителей без работы
«Я целый месяц спала сидя»: Натали о последствиях пластики
Мнение о действиях США у Крыма: как никогда нагло
Ксения Алферова похвасталась подтянутой фигурой в бикини
Рианна показала, как маскировать лишний вес с помощью косметики
Пользу грецких орехов подтвердили научно
В Новосибирске работник поликлиники избил пациента
6 способов сэкономить на коммунальных платежах
Россияне нашли альтернативу зарубежью
Фоторепортажи
15Сделать деньги
8World Photography Awards объявили лучших фотографов года
10:16 (мск), источник: АиФ Калининград

В Калининграде пенсионерка отдала мошеннику почти 2 млн, чтобы спасти сына

В Калининграде пенсионерка отдала мошеннику почти 2 млн рублей, чтобы спасти сына от уголовной ответственности. Подробности рассказали в пресс-службе регионального управления МВД.

Источник: Аргументы и факты

Вечером 3 мая в квартире 66-летней женщины раздался телефонный звонок. Неизвестный сообщил, что ее сын сбил на машине девушку, которая получила серьезные травмы. Мужчина предложил женщине помощь: за то, чтобы ее сына не привлекли к уголовной ответственности, он попросил более 1,8 млн рублей. Женщина выполнила требования и перевела деньги. Мошенники же даже попросили чеки о совершенных переводах. Их забрал неизвестный, подъехавший на машине.

«Позже сын перезвонил, и выяснилось, что с ним все в порядке. Обманутая гражданка обратилась в полицию», — сообщили в МВД.

Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства происшествия, возбуждено уголовное дело.

Все новости региона
10 привычек, которые мешают разбогатеть - психолог
Как будет проходить инаугурация Путина
Россияне назвали основные претензии к Путину и его заслуги
Тренер Медведевой высказалась об уходе фигуристки
Невеста выбралась из горящего вертолета и пошла на свадьбу
В Китае арестовали женщину, усыновившую 118 детей
Принц Уильям и Кейт опубликовали домашние фото своих детей
Эксперты прогнозируют новые отставки губернаторов
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Ахо обошел Капризова в гонке бомбардиров Главные события очередного дня ЧМ в Дании
Авто
Вступили в силу новые правила техосмотра C 4 мая в России вступают в силу поправки в Закон «О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
Hi-Tech
Осторожно: это сообщение «сломает» WhatsApp (фото) Будьте осторожны, если кто-то отправит вам сообщение на английском с эмодзи.
Кино
Хабенский поспорил с журналисткой после показа «Собибора» Видео с эмоциональным ответом актера, представившего свой режиссерский дебют, набрало более 800 тысяч просмотров
Недвижимость
Названа страна с самым чистым воздухом
У «Свидетелей Иеговы» забрали недвижимость на миллиард рублей
Эксперты рассказали, сколько нужно копить на ипотеку
В Шереметьево открыли новый терминал
Леди
Понты, деньги и слава: мотивация, которая не работает Эксперт в области мотивации объясняет, чем отличается мотивация «здорового человека» от мотивации «курильщика».
Дети
Снимок Дмитрия Шепелева вызвал бурную реакцию фанатов Поклонники растроганы публикацией телеведущего.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Трёхкомнатная квартира в центре Москвы: лофт с элементами ретро
Как обустроить кухню бюджетно, но не в ущерб стилю: 7 умных приемов
Квартира в стиле ретро: интерьер московской двушки в духе 1960-х годов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь