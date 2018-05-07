В Башкирии прекращены поиски пропавших без вести девушек-подростков
УФА, 7 май 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В Башкортостане прекращены поиски 16-летних
УФА, 7 май 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В Башкортостане прекращены поиски 16-летних
Подробности того, где подростки всё это время были, где их нашли, почему ушли из дома — не раскрываются.
Как сообщалось ранее, Алия В. покинула место жительства 25 апреля, а Камила В. — 23 апреля. С этого времени стражи порядка вели их поиски.