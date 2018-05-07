Банда вымогателей задержана в Башкирии

Сотрудники полиции и УФСБ установили, что организованная в 2015 году жителем Ишимбая преступная группа, в которую кроме лидера входили еще четверо мужчин в возрасте от 37 до 44 лет, на территории Стерлитамака и Ишимбайского района совершила четыре факта вымогательства, один разбой и одно неправомерное завладение автомобилем.

«Потерпевшим, которые, как полагали подозреваемые, имеют значительные денежные средства, выдвигались требования о передаче им различного имущества. Всего добычей членов банды стали почти 600 тыс. рублей», — говорится в сообщении.

У задержанных обнаружены и изъяты несколько карабинов и пистолетов, обрез и боеприпасы.