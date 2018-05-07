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10:21 (мск), источник: Интерфакс

Банда вымогателей задержана в Башкирии

Уфа. 7 мая. ИНТЕРФАКС-ПОВОЛЖЬЕ — Правоохранительные органы пресекли в Башкирии деятельность вооруженной группировки, занимавшейся бандитизмом, сообщила пресс-служба МВД по республике в понедельник.

Сотрудники полиции и УФСБ установили, что организованная в 2015 году жителем Ишимбая преступная группа, в которую кроме лидера входили еще четверо мужчин в возрасте от 37 до 44 лет, на территории Стерлитамака и Ишимбайского района совершила четыре факта вымогательства, один разбой и одно неправомерное завладение автомобилем.

«Потерпевшим, которые, как полагали подозреваемые, имеют значительные денежные средства, выдвигались требования о передаче им различного имущества. Всего добычей членов банды стали почти 600 тыс. рублей», — говорится в сообщении.

У задержанных обнаружены и изъяты несколько карабинов и пистолетов, обрез и боеприпасы.

В отношении лидера и членов группировки возбуждено уголовное дело по ст. 209 УК РФ (бандитизм). По решению суда они арестованы.

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