Свыше 80 человек получили ранения при землетрясении на юго-западе Ирана
ТАШКЕНТ, 7 мая — Sputnik. Восемьдесят два человека получили ранения в результате землетрясения в иранской провинции Кохгилуйе и Бойерахмед на
ТАШКЕНТ, 7 мая — Sputnik. Восемьдесят два человека получили ранения в результате землетрясения в иранской провинции Кохгилуйе и Бойерахмед на
Землетрясение произошло в окрестностях города Ясудж в 00.26 понедельника по местному времени (22.56 мск воскресенья). Очаг землетрясения залегал на глубине пять километров. В результате землетрясения в Ясудже ненадолго нарушилось электроснабжение.
Как заявил глава местного центра экстренной медицинской помощи Джалала Поуранфарда, помощь 71 местному жителю была оказана на месте происшествия, 11 человек госпитализировали.
На прошлой неделе к