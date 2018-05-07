Свыше 80 человек получили ранения при землетрясении на юго-западе Ирана

Землетрясение произошло в окрестностях города Ясудж в 00.26 понедельника по местному времени (22.56 мск воскресенья). Очаг землетрясения залегал на глубине пять километров. В результате землетрясения в Ясудже ненадолго нарушилось электроснабжение.