Взрыв затора не помог освободить от воды затопленное село Ворогово (видео)
В соседний поселок вывезли 227 человек.
В соседний поселок вывезли 227 человек.
В Туруханском районе Красноярского края второй день остается затопленным село Ворогово, сообщили в
За вчерашний день специалисты провели три взрыва в районе образовавшегося на Енисее ледового затора, но пока уровень воды в реке превышает критический на два метра. В
До сих пор в поселке остаются подтопленными 248 жилых домов из 304. Судя по появившемуся в социальных сетях видео, вода затопила некоторые дома по окна.
В Ворогово уже сформированы группы, которым предстоит оценить ущерб, нанесенный жителям села. Они приступят к работе сразу после освобождения домов от воды. Представители краевого правительства обещают оказывать населению всю необходимую помощь.