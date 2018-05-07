Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Кристина Асмус снялась в фильме с голливудскими звездами
Нужно ли срывать букву «Ш»?
Снимок Дмитрия Шепелева вызвал бурную реакцию фанатов
С чем сталкиваются жильцы новостроек
Майли Сайрус создала кеды для Converse
Большинство ТЦ не соответствует требованиям пожарной безопасности Более двух тысяч административных дел о нарушениях пожарной безопасности в ТЦ возбудили в России
Зрители «Евровидения» потребовали замены Самойловой
Зачем Назарбаеву военная база США на Каспии
МАЗ начал выпуск абсолютно нового грузовика (фото)
Для незрячих пассажиров придумали «умные» окна
«Я целый месяц спала сидя»: Натали о последствиях пластики
Мнение о действиях США у Крыма: как никогда нагло
Майли Сайрус создала кеды для Converse
Ксения Алферова похвасталась подтянутой фигурой в бикини
Американские хирурги удалили гигантскую опухоль
Самый старый ученый Австралии улетел умирать в Швейцарию
6 способов сэкономить на коммунальных платежах
Россияне нашли альтернативу зарубежью
Фоторепортажи
15Сделать деньги
8На Гавайях проснулся вулкан Килауэа
11:23 (мск), источник: Newslab.ru

Взрыв затора не помог освободить от воды затопленное село Ворогово (видео)

В соседний поселок вывезли 227 человек.

В Туруханском районе Красноярского края второй день остается затопленным село Ворогово, сообщили в пресс-службе краевого управления МЧС.

За вчерашний день специалисты провели три взрыва в районе образовавшегося на Енисее ледового затора, но пока уровень воды в реке превышает критический на два метра. В пресс-службе управления отметили, что взрывники использовали 2,5 тонны взрывчатых веществ. Сейчас проводится авиационный мониторинг реки. На его основе может быть принято решение о повторных взрывах.

До сих пор в поселке остаются подтопленными 248 жилых домов из 304. Судя по появившемуся в социальных сетях видео, вода затопила некоторые дома по окна.

В эвакуационный пункт в пос. Бор вывезли 227 человек. В пунктах временного размещения находятся 124 человека, остальные 103 человека размещены по родственникам и знакомым. Местные жители и спасатели успели вовремя эвакуировать в безопасное место скот и различную технику. Сейчас в селе находится большая группировка краевых и региональных спасателей с лодками, дежурят два вертолета.

В Ворогово уже сформированы группы, которым предстоит оценить ущерб, нанесенный жителям села. Они приступят к работе сразу после освобождения домов от воды. Представители краевого правительства обещают оказывать населению всю необходимую помощь.

Все новости региона
 В ГИБДД рассказали о перекрытии красноярских дорог в День Победы
Взрыв затора не помог освободить от воды затопленное село Ворогово
Инаугурация Владимира Путина. Прямая трансляция
Россияне назвали основные претензии к Путину и его заслуги
Тренер Медведевой высказалась об уходе фигуристки
Невеста выбралась из горящего вертолета и пошла на свадьбу
В Китае арестовали женщину, усыновившую 118 детей
Эксперты прогнозируют новые отставки губернаторов
Сотрудников Роскомнадзора уличили в растрате более 58 млн рублей
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Ахо обошел Капризова в гонке бомбардиров Главные события очередного дня ЧМ в Дании
Авто
ТОП-5 самых нелепых ДТП в мире На дорогах никогда не знаешь, что может стать причиной аварии. Наша сегодняшняя подборка наглядно это доказывает
Hi-Tech
Осторожно: это сообщение «сломает» WhatsApp (фото) Будьте осторожны, если кто-то отправит вам сообщение на английском с эмодзи.
Кино
Киркоров, Самойлова, Рыбак на открытии «Евровидения» в Лиссабоне Представительница России Юлия Самойлова выступит на конкурсе 10 мая
Недвижимость
Семьи с детьми могут освободить от налога на недвижимость
У «Свидетелей Иеговы» забрали недвижимость на миллиард рублей
Недвижимость в Китае подорожала после визита Ким Чен Ына
Женщина подсчитала расходы на квартиру и решила отдать ее даром
Леди
Понты, деньги и слава: мотивация, которая не работает Эксперт в области мотивации объясняет, чем отличается мотивация «здорового человека» от мотивации «курильщика».
Дети
Снимок Дмитрия Шепелева вызвал бурную реакцию фанатов Поклонники растроганы публикацией телеведущего.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Трёхкомнатная квартира в центре Москвы: лофт с элементами ретро
Как обустроить кухню бюджетно, но не в ущерб стилю: 7 умных приемов
Квартира в стиле ретро: интерьер московской двушки в духе 1960-х годов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь