Взрыв затора не помог освободить от воды затопленное село Ворогово (видео)

В Туруханском районе Красноярского края второй день остается затопленным село Ворогово, сообщили в пресс-службе краевого управления МЧС.

За вчерашний день специалисты провели три взрыва в районе образовавшегося на Енисее ледового затора, но пока уровень воды в реке превышает критический на два метра. В пресс-службе управления отметили, что взрывники использовали 2,5 тонны взрывчатых веществ. Сейчас проводится авиационный мониторинг реки. На его основе может быть принято решение о повторных взрывах.

До сих пор в поселке остаются подтопленными 248 жилых домов из 304. Судя по появившемуся в социальных сетях видео, вода затопила некоторые дома по окна.

В эвакуационный пункт в пос. Бор вывезли 227 человек. В пунктах временного размещения находятся 124 человека, остальные 103 человека размещены по родственникам и знакомым. Местные жители и спасатели успели вовремя эвакуировать в безопасное место скот и различную технику. Сейчас в селе находится большая группировка краевых и региональных спасателей с лодками, дежурят два вертолета.