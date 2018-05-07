В Хабаровске владельцев казино брали в исподнем

Громкая спецоперация силовых структур прошла в шести игровых клубах Хабаровска. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на пресс-службы МВД России и регионального управления Следственного комитета, в дальневосточной столице силовики накрыли крупную сеть подпольных казино. Организаторов нелегального бизнеса брали жёстко. На кадры оперативной съёмки попало, как одного из них выводят из бани в одном лишь халате и «кладут» на землю.

— В Хабаровске следователи краевого следственного управления в рамках расследования уголовного дела задержали 10 участников преступной группы, у которых изъято 450 игровых автоматов. Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 171.2 (незаконные организация и проведение азартных игр), — рассказал старший помощник руководителя краевого СУ СКР Илья Гудков.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/DkHDZznBsgY?wmode=opaque" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

— По версии следствия, двое мужчин решили организовать в городе Хабаровске нелегальный бизнес — оборудовать залы для проведения азартных игр. Они арендовали 6 помещений в разных районах города, установили в них игровые автоматы. Залы оборудовали системами видеонаблюдения, охрану осуществляла служба безопасности.

Секьюрити подпольных казино разработали целую систему конспирации.

— На каждом посту охраны клиентов проверяли с помощью специального оборудования, — отметила официальный представитель МВД России Ирина Волк. — Кроме того, участники незаконного бизнеса, осуществлявшие функции службы безопасности, некоторое время не допускали потенциальных игроков в игорные заведения, проверяя их рекомендации, место работы и круг общения.

Помимо изъятия почти полутысячи игровых аппаратов и аппаратуры для контроля за клиентами в клубах, обыски прошли по местам жительства участников группы. Там хранили наличность и бухгалтерию.

— Всего изъято 11 миллионов 600 тысяч рублей, 1 тысяча долларов США, бухгалтерская документация, компьютерная техника, средства связи. В отношении 5 человек по ходатайству следственных органов избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, 5 подозреваемым — подписка о невыезде и надлежащем поведении, — добавил Илья Гудков.