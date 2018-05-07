10-летний чебаркулец на Land Cruiser устроил массовое ДТП

«Со слов продавца: за рулем сидел ребенок 10 лет, рядом сидел дедушка позади сидел отец, отец скрылся с места ДТП. Ребенок выезжал со двора, протаранил забор, промчался по пешеходному и въехал в автомобили, причем придавил какого то мужика между машинами. Все живы здоровы. Но есть пострадавший. Перепутал скорее всего газ с тормозом», — рассказывают свидетели аварии в группе «Типичный Чебаркуль» в соцсети «ВКонтакте» (здесь и далее орфография и пунктуация сохранены — прим. ред.).

При этом реплики присутствовавших на месте ЧП разнятся: «Когда муж подбежал в джипу, чтобы помочь выйти, этот бородатый мужчина, про которого я выше писала, сигаретой прожег подушку безопасности, вытащил сначала ребенка, который сидел у него, а потом сам вышел». «Увезли одного мужчину с переломанным позвоночником», «Там не перелом, там ушиб. так сказал сам мужчина», «Все живы и здоровы. Не значительные ушибы. Ребенок, сидевший за рулем, (10 лет!!!) сразу убежал».