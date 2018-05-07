В Краснодаре с балкона многоэтажки выпал 77-летний пенсионер

По данным следствия, тело мужчины обнаружили утром жильцы многоэтажки, они вызвали полицию и скорую помощь. Медики констатировали смерть в результате падения с высоты, каких-либо других повреждений на теле не обнаружили.

Личность погибшего установили, им оказался житель одной из соседних многоэтажек 1940 года рождения. По версии следствия, мужчина страдал от психического расстройства, и возможно перепутал дом и упал с балкона на лестничной площадке.