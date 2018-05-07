В Курганинском районе мужчина срубил 300-летний дуб

В полицию поступило сообщение от работников администрации станицы Родниковской о затоплении нескольких домов. При проверке полицейские установили, что причиной подъема воды стало упавшее в реку дерево, которое перегородило русло. Правоохранители осмотрели 300-летний дуб и обнаружили следы незаконной рубки.

Личность злоумышленника установили. Им оказался 32-летний местный житель. Мужчину задержали по месту жительства. Во дворе дома задержанного обнаружили бензопилу, при помощи которой он пытался заготовить дрова, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.