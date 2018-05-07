В Курганинском районе мужчина срубил 300-летний дуб
Материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направили в суд.
Материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направили в суд.
В полицию поступило сообщение от работников администрации станицы Родниковской о затоплении нескольких домов. При проверке полицейские установили, что причиной подъема воды стало упавшее в реку дерево, которое перегородило русло. Правоохранители осмотрели 300-летний дуб и обнаружили следы незаконной рубки.
Личность злоумышленника установили. Им оказался 32-летний местный житель. Мужчину задержали по месту жительства. Во дворе дома задержанного обнаружили бензопилу, при помощи которой он пытался заготовить дрова, сообщили
Возбудили уголовное дело. Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.