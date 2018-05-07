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10:54 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Поджигателей острова у Хабаровска засняли на видео

Пал они стали тушить, заметив над собой дрон.

Источник: Хабаровский край сегодня

Беспилотные летательные аппараты МЧС России оказались эффективным средством профилактики пожаров на островах у Хабаровска. Об этом корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» сообщили в пресс-службе регионального управления чрезвычайного ведомства.

Агентство ранее писало, что на острове Дачном в конце апреля из-за травяного пала едва не погиб садовод. На его участок перекинулся огонь. Мужчину с ожогами доставили в больницу катером ГИМС. На майские праздники пожарным и спасателям пришлось тушить огонь на острове Кабельный у Хабаровска, на хуторе Верхнее заречье.

По предварительной версии, причиной пала могли стать неосторожные действия 83-летнего мужчины, который сжигал траву в бочке. Как итог — сгорело несколько дачных домиков. В минувшие выходные спасатели и сотрудники администрации Центрального района краевой столицы посетили оба острова с профилактическим рейдом. С собой у них был оборудованный видеокамерой дрон.

Во время загрузки произошла ошибка.

 — Многие, с кем удалось пообщаться, утверждали, что они очень внимательно относятся к пожарной безопасности, обкашивают участки, не жгут траву. При этом им самим каждый год приходиться спасать свои и соседских постройки от огня. Однако оказались и «нерадивые» дачники. Так во время рейда был замечен поднимающийся вдалеке дым. Поднятый сразу же в небо квадрокоптер подтвердил предположения сотрудников МЧС. В полутора километрах от них дачники проводили отжиг сухой травы вблизи своего участка. Заметив зависший над собой беспилотник и понимая, что их видят со стороны, «поджигатели» тут же стали тушить сухую траву, — рассказала руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по Хабаровскому краю Екатерина Потворова. — Другой случай оказался не менее показательным. Пожилая женщина, сама недавно лишившаяся в результате пала своего садового домика, сжигала сухую траву в бочке. При этом ёмкость была полная, а ветер относил дым и возможные искры в сторону соседских участков, где стояли несколько деревянных домов. В присутствии сотрудников МЧС России дачница залила бочку водой.

Напомним, на территории Хабаровского края продолжает действовать особый противопожарный режим. Гражданам по ужесточённому с этого года закону категорически запрещено не только устраивать палы, разводить костры и жарить шашлыки на свежем воздухе, но даже топить бани и печи в закрытых помещениях. Нарушителей теперь регулярно ищут при помощи рейдов по дачным посёлкам и зонам активного отдыха на природе.

 — Такие рейды с администраций города, сотрудниками полиции мы проводим регулярно, и будем осуществлять в течение всего дачного сезона. Главная задача — напомнить и предупредить граждан о мерах пожарной безопасности и ответственности за их нарушение, а также призвать их к организации коллективных мер по защите своих дач от огня — патрулированию территорий, обкашиванию участков, созданию запасов воды, — отметил старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Центральному району г. Хабаровска Вячеслав Лебедев.

Злостным нарушителям противопожарного режима могут грозить штрафы от 4 до 6 тысяч рублей. Уличённые в несоблюдении запрета на разведение огня юридические лица могут быть оштрафованы на сумму 400 тысяч рублей. При этом при существенном материальном ущербе от пожара и гибели людей для виновник будет привлечён к уголовной ответственности.

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