Поджигателей острова у Хабаровска засняли на видео
Пал они стали тушить, заметив над собой дрон.
Пал они стали тушить, заметив над собой дрон.
Беспилотные летательные аппараты МЧС России оказались эффективным средством профилактики пожаров на островах у Хабаровска. Об этом корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» сообщили в
Агентство ранее писало, что на острове Дачном в конце апреля
По предварительной версии, причиной пала могли стать неосторожные действия 83-летнего мужчины, который сжигал траву в бочке. Как итог — сгорело несколько дачных домиков. В минувшие выходные спасатели и сотрудники администрации Центрального района краевой столицы посетили оба острова с профилактическим рейдом. С собой у них был оборудованный видеокамерой дрон.
— Многие, с кем удалось пообщаться, утверждали, что они очень внимательно относятся к пожарной безопасности, обкашивают участки, не жгут траву. При этом им самим каждый год приходиться спасать свои и соседских постройки от огня. Однако оказались и «нерадивые» дачники. Так во время рейда был замечен поднимающийся вдалеке дым. Поднятый сразу же в небо квадрокоптер подтвердил предположения сотрудников МЧС. В полутора километрах от них дачники проводили отжиг сухой травы вблизи своего участка. Заметив зависший над собой беспилотник и понимая, что их видят со стороны, «поджигатели» тут же стали тушить сухую траву, — рассказала руководитель
— Такие рейды с администраций города, сотрудниками полиции мы проводим регулярно, и будем осуществлять в течение всего дачного сезона. Главная задача — напомнить и предупредить граждан о мерах пожарной безопасности и ответственности за их нарушение, а также призвать их к организации коллективных мер по защите своих дач от огня — патрулированию территорий, обкашиванию участков, созданию запасов воды, — отметил старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Центральному району г. Хабаровска Вячеслав Лебедев.
Злостным нарушителям противопожарного режима могут грозить штрафы от 4 до 6 тысяч рублей. Уличённые в несоблюдении запрета на разведение огня юридические лица могут быть оштрафованы на сумму 400 тысяч рублей. При этом при существенном материальном ущербе от пожара и гибели людей для виновник будет привлечён к уголовной ответственности.