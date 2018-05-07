В Слюдянке осудили мужчину, забившего насмерть жену

Слюдянский городской суд вынес обвинительный приговор по делу о гибели женщины. В смерти признали виновным ее мужа.

Как установил суд, пара часто выпивала. В состоянии опьянения мужчина бил жену:

«По любому поводу, будь то немытая посуда или отсутствие сигарет, он поднимал на жену руку, ломал об нее стулья, и даже кусал её. Потом судебно-психиатрическая экспертиза отметит у него признаки расстройства личности с эмоциональной неустойчивостью, склонностью к агрессии», — отмечается в сообщении суда.

Последний день жизни убитой тоже проходил за застольем с алкоголем. Изрядно выпив, муж снова начал избивать ее. Причем побои продолжались до самого утра — мужчина несколько раз заходил в комнату, и бил женщину прямо на кровати, где она спала. Таким образом она впала в кому. Утром собутыльники мужчины вызвали скорую и сами загрузили ее в карету медиков — муж отказался помогать. Позже он категорически отрицал свою причастность к смерти женщины.