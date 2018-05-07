В Казани жильцы спасли из огня четверых детей
Пожар в многоэтажном доме на улицы Фатиха Амирхана начался днем в воскресенье, 6 мая.
Пожар в многоэтажном доме на улицы Фатиха Амирхана начался днем в воскресенье, 6 мая.
Горела кухонная мебель в квартире на девятом этаже четырнадцатиэтажного многоквартирного жилого дома.
— Общая площадь пожара составила пять квадратных метров. — сообщили в МЧС Татарстана.
Еще до прибытия сотрудников пожарной охраны жильцами спасено четверо несовершеннолетних — одного грудничка и трех малышей в возрасте
— Предварительная причина пожара — нарушение правил устройства и эксплуатация электрооборудования, — сообщили в МЧС Татарстана.