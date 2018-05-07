Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Данила Козловский: «Я знал, куда иду и зачем мне это нужно»
Новая Lada: красивая, оранжевая и внедорожная (фото, видео)
Машинное обучение поможет предупредить насилие в школах
Женщина подсчитала расходы на квартиру и решила отдать ее даром
Михаил Шуфутинский похудел на 30 кг
Всех героев «Войн Звездных» вспомнить сможете ли?4 мая — главный праздник многочисленных поклонников саги Джорджа Лукаса «Звездные войны»
Зрители «Евровидения» потребовали замены Самойловой
Зачем Назарбаеву военная база США на Каспии
Китайский дизайн, бессмысленный и беспощадный (много фото)
История ЗИС-101: украли или не украли?
«Я целый месяц спала сидя»: Натали о последствиях пластики
Мнение о действиях США у Крыма: как никогда нагло
Михаил Шуфутинский похудел на 30 кг
Бывшая жена Ченнинга Татума дала первое интервью после развода
Пользу грецких орехов подтвердили научно
В Новосибирске работник поликлиники избил пациента
6 способов сэкономить на коммунальных платежах
Россияне нашли альтернативу зарубежью
Фоторепортажи
15Сделать деньги
8На Гавайях проснулся вулкан Килауэа
11:15 (мск), источник: РИА Новости

В Самаре у бизнесмена нашли четыре БТР и крупную партию оружия и патронов

Сотрудники самарского УФСБ изъяли 52 единицы огнестрельного оружия и 35,7 тысячи патронов у местного предпринимателя из ангара под Самарой, там также находились четыре бронетранспортера (БТР), сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

«В поселке Стройкерамика у местного предпринимателя в ангаре были изъяты 52 единицы нарезного оружия и 35,7 тысяч патронов», — сказал собеседник агентства.

По его словам, у бизнесмена есть документы на изъятое оружие, однако оно было оформлено как коллекционное. «Оружие отправлено на экспертизу. К примеру, уже выяснилось, что карабин “Сайга” был переделан для стрельбы очередями, что незаконно», — пояснил представитель УФСБ по региону.

Кроме того, в ангаре находились четыре БТР без вооружения, бортовой УАЗ, в кузове которого был установлен сейф для перевозки крупных партий оружия, а также станки, которые могли использоваться для переделки оружия.

«Можно предполагать, что предприниматель мог массово переделывать коллекционное оружие в оружие для стрельбы очередями», — добавил собеседник агентства.

По его словам, собранные сотрудниками ФСБ материалы передадут в полицию для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

Все новости региона
 От случайного зрителя до координатора волонтеров: путь Манаса Тлеккалиева
В Самаре у бизнесмена нашли четыре БТР и крупную партию оружия и патронов
Инаугурация Владимира Путина. Прямая трансляция
Россияне назвали основные претензии к Путину и его заслуги
Тренер Медведевой высказалась об уходе фигуристки
Невеста выбралась из горящего вертолета и пошла на свадьбу
В Китае арестовали женщину, усыновившую 118 детей
Эксперты прогнозируют новые отставки губернаторов
Сотрудников Роскомнадзора уличили в растрате более 58 млн рублей
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Ахо обошел Капризова в гонке бомбардиров Главные события очередного дня ЧМ в Дании
Авто
ТОП-5 самых нелепых ДТП в мире На дорогах никогда не знаешь, что может стать причиной аварии. Наша сегодняшняя подборка наглядно это доказывает
Hi-Tech
Осторожно: это сообщение «сломает» WhatsApp (фото) Будьте осторожны, если кто-то отправит вам сообщение на английском с эмодзи.
Кино
Киркоров, Самойлова, Рыбак на открытии «Евровидения» в Лиссабоне Представительница России Юлия Самойлова выступит на конкурсе 10 мая
Недвижимость
Женщина подсчитала расходы на квартиру и решила отдать ее даром
У «Свидетелей Иеговы» забрали недвижимость на миллиард рублей
Названа страна с самым чистым воздухом
Эксперты рассказали, за сколько можно накопить на ипотеку
Леди
Понты, деньги и слава: мотивация, которая не работает Эксперт в области мотивации объясняет, чем отличается мотивация «здорового человека» от мотивации «курильщика».
Дети
Снимок Дмитрия Шепелева вызвал бурную реакцию фанатов Поклонники растроганы публикацией телеведущего.
Все о ремонте
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
5 главных правил бюджетного ремонта
4 причины составить план электрики до начала ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь