В Самаре у бизнесмена нашли четыре БТР и крупную партию оружия и патронов

«В поселке Стройкерамика у местного предпринимателя в ангаре были изъяты 52 единицы нарезного оружия и 35,7 тысяч патронов», — сказал собеседник агентства.

По его словам, у бизнесмена есть документы на изъятое оружие, однако оно было оформлено как коллекционное. «Оружие отправлено на экспертизу. К примеру, уже выяснилось, что карабин “Сайга” был переделан для стрельбы очередями, что незаконно», — пояснил представитель УФСБ по региону.

Кроме того, в ангаре находились четыре БТР без вооружения, бортовой УАЗ, в кузове которого был установлен сейф для перевозки крупных партий оружия, а также станки, которые могли использоваться для переделки оружия.

«Можно предполагать, что предприниматель мог массово переделывать коллекционное оружие в оружие для стрельбы очередями», — добавил собеседник агентства.