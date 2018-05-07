Агентство «Москва»: сумма ущерба по делу о растрате в Роскомнадзоре превысила 58 млн рублей

Источник: РИА "Новости"

По версии следствия, гендиректор ФГУП «Главный радиочастотный центр» Анастасия Звягинцева оформила фиктивные трудовые отношения с сообщниками. Организация перечисляла им зарплату, осуществляла выплаты НДФЛ и отчисления в пенсионный и другие фонды, что причинило государству ущерб на 58 млн 586 тыс. 940 руб.

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Помимо пресс-секретаря Роскомнадзора Вадима Ампелонского, среди фигурантов дела и предполагаемых сообщников госпожи Звягинцевой — начальник правового управления Борис Едидин и советник генерального директора ФГУП «Главный радиочастотный центр» Александр Весельчаков. Анастасия Звягинцева находится под подпиской о невыезде, остальные трое — под домашним арестом. Всего по делу проходят 14 человек.

В конце апреля сообщалось, что следствие уменьшило сумму, в растрате которой обвиняются фигуранты дела, с 23 до 6 млн руб. Она включает только деньги, полученные на руки, без учета налогов.