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10:57 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

Агентство «Москва»: сумма ущерба по делу о растрате в Роскомнадзоре превысила 58 млн рублей

Общая сумма ущерба по уголовному деле о растрате в Роскомнадзоре, одним из фигурантов которого является пресс-секретарь ведомства Вадим Ампелонский, составляет более 58 млн руб. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на материалы дела.

Источник: РИА "Новости"

По версии следствия, гендиректор ФГУП «Главный радиочастотный центр» Анастасия Звягинцева оформила фиктивные трудовые отношения с сообщниками. Организация перечисляла им зарплату, осуществляла выплаты НДФЛ и отчисления в пенсионный и другие фонды, что причинило государству ущерб на 58 млн 586 тыс. 940 руб.

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Помимо пресс-секретаря Роскомнадзора Вадима Ампелонского, среди фигурантов дела и предполагаемых сообщников госпожи Звягинцевой — начальник правового управления Борис Едидин и советник генерального директора ФГУП «Главный радиочастотный центр» Александр Весельчаков. Анастасия Звягинцева находится под подпиской о невыезде, остальные трое — под домашним арестом. Всего по делу проходят 14 человек.

В конце апреля сообщалось, что следствие уменьшило сумму, в растрате которой обвиняются фигуранты дела, с 23 до 6 млн руб. Она включает только деньги, полученные на руки, без учета налогов.

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