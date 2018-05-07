Агентство «Москва»: сумма ущерба по делу о растрате в Роскомнадзоре превысила 58 млн рублей
Общая сумма ущерба по уголовному деле о растрате в Роскомнадзоре, одним из фигурантов которого является
Общая сумма ущерба по уголовному деле о растрате в Роскомнадзоре, одним из фигурантов которого является
По версии следствия, гендиректор ФГУП «Главный радиочастотный центр» Анастасия Звягинцева оформила фиктивные трудовые отношения с сообщниками. Организация перечисляла им зарплату, осуществляла выплаты НДФЛ и отчисления в пенсионный и другие фонды, что причинило государству ущерб на 58 млн 586 тыс. 940 руб.
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В конце апреля сообщалось, что следствие уменьшило сумму, в растрате которой обвиняются фигуранты дела, с 23 до 6 млн руб. Она включает только деньги, полученные на руки, без учета налогов.