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11:04 (мск), источник: Комсомольская правда

В Симферополе закрыли нелегальный пункт обмена валют

Злоумышленницы заработали свыше 10 миллионов рублей.

В столице Республики Крым правоохранители выявили нелегальный пункт по обмену валют, которые организовали женщины.

— Как установили оперативники, три гражданки организовали в городе Симферополе, в одном из нежилых помещений, пункт по обмену валют, — сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.

В региональном ведомстве отмечают, что грубо нарушая требования закона, без лицензии на руках, злоумышленницы регулярно покупали, а затем продавали доллары и евро.

На покупке-продаже иностранной валюты представительницы слабого пола заработали солидные дньги — свыше 10 миллионов рублей.

На сегодняшний день на подозреваемых завели уголовное дело за незаконную банковскую деятельность. По п."а, «б» ч.2 cт.172 Уголовного кодекса Российской Федерации им грозит лишение свободы до семи лет.

Сейчас с предприимчивых женщин, которые находятся под следствием, крымские правоохранители взяли подписку о невыезде.

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