В Симферополе закрыли нелегальный пункт обмена валют
Злоумышленницы заработали свыше 10 миллионов рублей.
Злоумышленницы заработали свыше 10 миллионов рублей.
В столице Республики Крым правоохранители выявили нелегальный пункт по обмену валют, которые организовали женщины.
— Как установили оперативники, три гражданки организовали в городе Симферополе, в одном из нежилых помещений, пункт по обмену валют, — сообщает
В региональном ведомстве отмечают, что грубо нарушая требования закона, без лицензии на руках, злоумышленницы регулярно покупали, а затем продавали доллары и евро.
На
На сегодняшний день на подозреваемых завели уголовное дело за незаконную банковскую деятельность. По п."а, «б» ч.2 cт.172 Уголовного кодекса Российской Федерации им грозит лишение свободы до семи лет.
Сейчас с предприимчивых женщин, которые находятся под следствием, крымские правоохранители взяли подписку о невыезде.