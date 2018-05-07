Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Данила Козловский: «Я знал, куда иду и зачем мне это нужно»
Китайский дизайн, бессмысленный и беспощадный (много фото)
Ляйсан Утяшева опубликовала редкое фото детей
Женщина подсчитала расходы на квартиру и решила отдать ее даром
Кети Топурия снялась топлес
Лавров: Франция потворствует обману США в Сирии Некоторые страны взяли курс на развал Сирии, заявил министр иностранных дел РФ
Зрители «Евровидения» потребовали замены Самойловой
Зачем Назарбаеву военная база США на Каспии
Нужно ли срывать букву «Ш»?
КАМАЗ «Одиссей» оставит водителей без работы
«Я целый месяц спала сидя»: Натали о последствиях пластики
Мнение о действиях США у Крыма: как никогда нагло
Майли Сайрус создала кеды для Converse
Ксения Алферова похвасталась подтянутой фигурой в бикини
Пользу грецких орехов подтвердили научно
В Новосибирске работник поликлиники избил пациента
6 способов сэкономить на коммунальных платежах
Россияне нашли альтернативу зарубежью
Фоторепортажи
15Сделать деньги
8На Гавайях проснулся вулкан Килауэа
11:28 (мск), источник: Югополис

​На Кубани в массовой аварии погибла водитель «Тойоты»

ДТП произошло в районе станицы Новомышастовской.

По информации отдела пропаганды краевого УГИБДД, 5 мая в 10.45 на 122-м километре трассы Темрюк — Краснодар — Кропоткин 38-летняя водитель автомобиля Toyota Vitz не справилась с управлением. Автомобиль вылетел на обочину, а затем — на встречную полосу. Здесь машина столкнулась с автомобилями Toyota Corolla и Hyundai Solaris.

На месте ДТП погибла 63-летняя водитель Toyota Corolla. 33-летняя пассажирка Toyota Corolla, ее двухлетняя дочь и водитель Toyota Vitz госпитализированы.

Все новости региона
Кубанские полицейские нашли серийного вора-домушника по отпечатку обуви
Инаугурация Владимира Путина. Прямая трансляция
Россияне назвали основные претензии к Путину и его заслуги
Тренер Медведевой высказалась об уходе фигуристки
Невеста выбралась из горящего вертолета и пошла на свадьбу
В Китае арестовали женщину, усыновившую 118 детей
Эксперты прогнозируют новые отставки губернаторов
Сотрудников Роскомнадзора уличили в растрате более 58 млн рублей
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Ахо обошел Капризова в гонке бомбардиров Главные события очередного дня ЧМ в Дании
Авто
ТОП-5 самых нелепых ДТП в мире На дорогах никогда не знаешь, что может стать причиной аварии. Наша сегодняшняя подборка наглядно это доказывает
Hi-Tech
Осторожно: это сообщение «сломает» WhatsApp (фото) Будьте осторожны, если кто-то отправит вам сообщение на английском с эмодзи.
Кино
Киркоров, Самойлова, Рыбак на открытии «Евровидения» в Лиссабоне Представительница России Юлия Самойлова выступит на конкурсе 10 мая
Недвижимость
Названа страна с самым чистым воздухом
Недвижимость в Китае подорожала после визита Ким Чен Ына
Женщина подсчитала расходы на квартиру и решила отдать ее даром
Семьи с детьми могут освободить от налога на недвижимость
Леди
Понты, деньги и слава: мотивация, которая не работает Эксперт в области мотивации объясняет, чем отличается мотивация «здорового человека» от мотивации «курильщика».
Дети
Снимок Дмитрия Шепелева вызвал бурную реакцию фанатов Поклонники растроганы публикацией телеведущего.
Все о ремонте
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
5 главных правил бюджетного ремонта
4 причины составить план электрики до начала ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь