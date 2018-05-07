​На Кубани в массовой аварии погибла водитель «Тойоты»

По информации отдела пропаганды краевого УГИБДД, 5 мая в 10.45 на 122-м километре трассы Темрюк — Краснодар — Кропоткин 38-летняя водитель автомобиля Toyota Vitz не справилась с управлением. Автомобиль вылетел на обочину, а затем — на встречную полосу. Здесь машина столкнулась с автомобилями Toyota Corolla и Hyundai Solaris.