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11:20 (мск), источник: Новый Калининград

Калининградец расплатился в магазине купюрой «банка приколов» и получил сдачу

В Калининграде полиций задержала 37-летнего мужчину, расплатившегося за продукты фальшивыми деньгами и ограбил магазин. Об этом в понедельник корреспонденту «Нового Калининграда» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Источник: Новый Калининград

По данным ведомства, злоумышленник в торговом павильоне на Гвардейском проспекте расплатился за продукты поддельной денежной купюрой из «банка приколов». При этом мужчине дали сдачу. Сумма ущерба составила порядка 5 тыс. рублей.

Спустя несколько дней подозреваемый украл из другого продуктового магазина товаров на сумму порядка 5 тыс. рублей. Сотрудники уголовного розыска по горячим следам задержали подозреваемого.

Выяснилось, что злоумышленник нигде не работает, ранее он уже совершал аналогичные преступления. В настоящее время нарушитель находится под стражей. По факту кражи и грабежа возбуждены уголовные дела.

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