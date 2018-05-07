Калининградец расплатился в магазине купюрой «банка приколов» и получил сдачу

Источник: Новый Калининград

По данным ведомства, злоумышленник в торговом павильоне на Гвардейском проспекте расплатился за продукты поддельной денежной купюрой из «банка приколов». При этом мужчине дали сдачу. Сумма ущерба составила порядка 5 тыс. рублей.

Спустя несколько дней подозреваемый украл из другого продуктового магазина товаров на сумму порядка 5 тыс. рублей. Сотрудники уголовного розыска по горячим следам задержали подозреваемого.