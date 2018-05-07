В Прикамье внук угнал машину из гаража своего дедушки

16-летнего жителя Очёра задержали по подозрению в угоне. В полиция обратился 71-летний автолюбитель. Мужчина рассказал, что из его гаража пропала машина.

«На розыск подозреваемого и транспортного средства были ориентированы все наружные наряды полиции. В ходе оперативных мероприятий стражи порядка обнаружили угнанный автомобиль недалеко от посёлка Павловский», — рассказали в ГУ МВД России.

Через некоторое время полицейские задержали подозреваемого. Оказалось, машину взял покататься внук хозяина. Подросток воспользовался запасными ключами от автомобиля и гаража.