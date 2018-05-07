Полиция Ростова-на-Дону выясняет, как цинковый гроб появился в роще в Александровке
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Снимки находки появились в городском паблике в воскресенье, 6 мая. Судя по сохранившейся маркировке, «груз 200» был доставлен в аэропорт донской столицы.
В социальных сетях идет активное обсуждение находки. Одни возмущены безалаберностью тех, кто выкинул специализированный ящик для перевозки груза. Другие вовсе утверждают, что у «объекта» совсем другое предназначение. Но все согласны в том, что ему не место в роще.
Напомним, в марте нынешнего года дискуссию вызвало непродолжительное видео жителя Ростовской области, которое он выложил в интернет. Мужчина показал гроб, оббитый красной крышкой, который лежал возле трассы «Дон» — в десяти метрах от дороги.