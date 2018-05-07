Полиция Ростова-на-Дону выясняет, как цинковый гроб появился в роще в Александровке

В социальных сетях идет активное обсуждение находки. Одни возмущены безалаберностью тех, кто выкинул специализированный ящик для перевозки груза. Другие вовсе утверждают, что у «объекта» совсем другое предназначение. Но все согласны в том, что ему не место в роще.