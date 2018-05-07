Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Данила Козловский: «Я знал, куда иду и зачем мне это нужно»
Нужно ли срывать букву «Ш»?
В Китае арестовали женщину, усыновившую 118 детей
Мальдивы и Сейшелы скоро станут непригодными для жизни
Кети Топурия снялась топлес
Всех героев «Войн Звездных» вспомнить сможете ли?4 мая — главный праздник многочисленных поклонников саги Джорджа Лукаса «Звездные войны»
Канада – Россия – 10:7. Фавориты ЧМ разгромили аутсайдеров
Командир самолета РФ умер по пути в Египет
Китайский дизайн, бессмысленный и беспощадный (много фото)
История ЗИС-101: украли или не украли?
СМИ: невестка миллиардера Гуцериева надела серьги за 35 миллионов
Градова о разрыве с Мироновым: До конца был против
Майли Сайрус создала кеды для Converse
Ксения Алферова похвасталась подтянутой фигурой в бикини
Как похудеть за месяц до лета: инструкция
Признание сексоголика: «Пять раз в день мне было мало»
6 способов сэкономить на коммунальных платежах
Россияне нашли альтернативу зарубежью
Фоторепортажи
12Текила-бум, уходящий в многовековые традиции ведения сельского хозяйства
9«Российскую красавицу-2018» выбрали в Москве
12:00 (мск), источник: Комсомольская правда

Полиция Ростова-на-Дону выясняет, как цинковый гроб появился в роще в Александровке

В Ростове-на-Дону стражи порядка проводят проверку по факту обнаружения ящика, очень похожего на гроб для перевозки тела человека.

Снимки находки появились в городском паблике в воскресенье, 6 мая. Судя по сохранившейся маркировке, «груз 200» был доставлен в аэропорт донской столицы.

В социальных сетях идет активное обсуждение находки. Одни возмущены безалаберностью тех, кто выкинул специализированный ящик для перевозки груза. Другие вовсе утверждают, что у «объекта» совсем другое предназначение. Но все согласны в том, что ему не место в роще.

Во время загрузки произошла ошибка.

Напомним, в марте нынешнего года дискуссию вызвало непродолжительное видео жителя Ростовской области, которое он выложил в интернет. Мужчина показал гроб, оббитый красной крышкой, который лежал возле трассы «Дон» — в десяти метрах от дороги.

Все новости региона
 В Кургане на двух плакатах к 9 Мая сделали десять ошибок
Канны-2017: Наше «Лето» на Лазурном берегу
Владимир Путин вступил в должность президента России
Россияне назвали основные претензии к Путину и его заслуги
В Кургане к 9 Мая появились баннеры с орфографическими ошибками
Тренер Медведевой высказалась об уходе фигуристки
Физики подтвердили подлинность высадки астронавтов США на Луну
Невеста выбралась из горящего вертолета и пошла на свадьбу
В Китае арестовали женщину, усыновившую 118 детей
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Ахо обошел Капризова в гонке бомбардиров Главные события очередного дня ЧМ в Дании
Авто
Новый лимузин Путина стал участником инаугурации (видео) Покажут или нет?! Главная интрига инаугурации разрешилась: показали! И теперь мы точно знаем, какой он, президентский автомобиль из проекта «Кортеж»
Hi-Tech
Осторожно: это сообщение «сломает» WhatsApp (фото) Будьте осторожны, если кто-то отправит вам сообщение на английском с эмодзи.
Кино
Киркоров, Самойлова, Рыбак на открытии «Евровидения» в Лиссабоне Представительница России Юлия Самойлова выступит на конкурсе 10 мая
Недвижимость
Женщина подсчитала расходы на квартиру и решила отдать ее даром
У «Свидетелей Иеговы» забрали недвижимость на миллиард рублей
Названа страна с самым чистым воздухом
Эксперты рассказали, за сколько можно накопить на ипотеку
Леди
Понты, деньги и слава: мотивация, которая не работает Эксперт в области мотивации объясняет, чем отличается мотивация «здорового человека» от мотивации «курильщика».
Дети
Снимок Дмитрия Шепелева вызвал бурную реакцию фанатов Поклонники растроганы публикацией телеведущего.
Все о ремонте
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
5 главных правил бюджетного ремонта
4 причины составить план электрики до начала ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь