Электричка «Котельниково-Волгоград» задержалась в пути на два часа

Источник: Комсомольская правда

Состав доехал до станции Тингута Волгоградского региона и застрял. Как пояснили «КП-Волгоград» в пресс-службе Приволжской железной дороги, незапланированная остановка произошла из-за за технической неисправности. Это случилось примерно в 06.50 утра. И только к девяти часам состав возобновил движение в областной центр.

Поломка в электричке оказалась настолько серьезной, что пришлось на помощь отправлять вспомогательный локомотив. Итого, состав задержался в пути на 1 час 56 минут.

— Пострадавших нет. За медицинской помощью никто не обращался. На Приволжской железной дороге принимаются все меры для ввода электропоезда в график, — уточнили в ПривЖД.