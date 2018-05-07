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11:52 (мск), источник: Комсомольская правда

Электричка «Котельниково-Волгоград» задержалась в пути на два часа

Утром 7 мая пассажиры, которые ехали на электричке № 6212 «Котельниково — Волгоград» опоздали по делам на два часа.

Источник: Комсомольская правда

Состав доехал до станции Тингута Волгоградского региона и застрял. Как пояснили «КП-Волгоград» в пресс-службе Приволжской железной дороги, незапланированная остановка произошла из-за за технической неисправности. Это случилось примерно в 06.50 утра. И только к девяти часам состав возобновил движение в областной центр.

Поломка в электричке оказалась настолько серьезной, что пришлось на помощь отправлять вспомогательный локомотив. Итого, состав задержался в пути на 1 час 56 минут.

— Пострадавших нет. За медицинской помощью никто не обращался. На Приволжской железной дороге принимаются все меры для ввода электропоезда в график, — уточнили в ПривЖД.

И напомнили, что при необходимости пассажиры данной электрички могут получить справку, подтверждающую факт задержки в пути, в пригородной кассе Волгограда.

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