Жителям трёх микрорайонов Воронежа вернули воду спустя двое суток
Срочное отключение было связано с аварийной ситуацией.
Срочное отключение было связано с аварийной ситуацией.
«РВК-Воронеж» вернул воду воронежцам, проживающим в микрорайонах Придонской, Подклетное и Новый в ночь на понедельник, 7 мая. Срочное отключение водоснабжения произошло около 22:00 пятницы, 4 мая. Его причиной стало аварийное состояние крупного магистрального водовода.
В течение двух суток без воды оставались более 30 тыс. горожан, передаёт ТАСС. Однако в
— Ремонтные работы на магистральном трубопроводе в Советском районе завершены, проведены мероприятия по опрессовке и промывке. Водовод запущен в работу около 22:30 воскресенья, 6 мая, — уточнили в «РВК-Воронеж».
Решение об отключении воды было принято городской комиссией по чрезвычайным ситуациям
Вместо стальной изношенной трубы диаметров 600 мм проложили современный полиэтиленовый трубопровод с высокой износостойкостью и сроком эксплуатации не менее 50 лет. Сейчас подача воды организована в штатном режиме.