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11:44 (мск), источник: Вести - Воронеж

Жителям трёх микрорайонов Воронежа вернули воду спустя двое суток

Срочное отключение было связано с аварийной ситуацией.

Источник: Reuters

«РВК-Воронеж» вернул воду воронежцам, проживающим в микрорайонах Придонской, Подклетное и Новый в ночь на понедельник, 7 мая. Срочное отключение водоснабжения произошло около 22:00 пятницы, 4 мая. Его причиной стало аварийное состояние крупного магистрального водовода.

В течение двух суток без воды оставались более 30 тыс. горожан, передаёт ТАСС. Однако в пресс-службе водоканала корреспонденту «Вести-Воронеж» затруднились ответить, сколько домов и человек попали в зону отключения.

— Ремонтные работы на магистральном трубопроводе в Советском районе завершены, проведены мероприятия по опрессовке и промывке. Водовод запущен в работу около 22:30 воскресенья, 6 мая, — уточнили в «РВК-Воронеж».

Решение об отключении воды было принято городской комиссией по чрезвычайным ситуациям из-за аварийного состояния крупного магистрального водовода 4 мая. Жителям дали время, чтобы сделать запас воды. Также на время работы по замене 240 метров магистрального водовода был организован подвоз технической воды. Восстановить водоснабжение обещали ещё в 10:00 воскресенья, 6 мая. Однако сроки немного сдвинулись.

Вместо стальной изношенной трубы диаметров 600 мм проложили современный полиэтиленовый трубопровод с высокой износостойкостью и сроком эксплуатации не менее 50 лет. Сейчас подача воды организована в штатном режиме.

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