Автомобиль сбил школьника в Сормовском районе Нижнего Новгорода и скрылся с места ДТП 6 мая

ДТП произошло в 11:00 на ул. Новосоветская, 3. Согласно информации, неустановленный водитель совершил наезд на 13-летнего мальчика. Обстоятельства произошедшего в настоящее время выясняются. Ребёнок госпитализирован.

В этот же день аналогичное ДТП произошло на бульваре Мира, 26 в Дзержинске. По информации УГИБДД, в 15:30 неустановленный водитель сбил 11-летнюю школьницу и скрылся с места происшествия. Девочка была доставлена родителями в травмпункт, после чего отпущена. Обстоятельства уточняются.