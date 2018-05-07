Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Данила Козловский: «Я знал, куда иду и зачем мне это нужно»
Китайский дизайн, бессмысленный и беспощадный (много фото)
Машинное обучение поможет предупредить насилие в школах
28-летняя россиянка до конца жизни останется в тюрьме Вьетнама
Кети Топурия снялась топлес
Лавров: Франция потворствует обману США в Сирии Некоторые страны взяли курс на развал Сирии, заявил министр иностранных дел РФ
Зрители «Евровидения» потребовали замены Самойловой
Зачем Назарбаеву военная база США на Каспии
Новый лимузин Путина стал участником инаугурации (видео)
ТОП-5 самых нелепых ДТП в мире
СМИ: невестка миллиардера Гуцериева надела серьги за 35 миллионов
Градова о разрыве с Мироновым: До конца был против
Михаил Шуфутинский похудел на 30 кг
Бывшая жена Ченнинга Татума дала первое интервью после развода
Пользу грецких орехов подтвердили научно
В Новосибирске работник поликлиники избил пациента
6 способов сэкономить на коммунальных платежах
Россияне нашли альтернативу зарубежью
Фоторепортажи
12Текила-бум, уходящий в многовековые традиции ведения сельского хозяйства
9«Российскую красавицу-2018» выбрали в Москве
12:27 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Автомобиль сбил школьника в Сормовском районе Нижнего Новгорода и скрылся с места ДТП 6 мая

Автомобиль сбил школьника в Сормовском районе Нижнего Новгорода и скрылся с места ДТП 6 мая 2018 года. Об этом сообщает УГИБДД ГУ МВД РФ по региону.

Источник: НИА-Нижний Новгород

ДТП произошло в 11:00 на ул. Новосоветская, 3. Согласно информации, неустановленный водитель совершил наезд на 13-летнего мальчика. Обстоятельства произошедшего в настоящее время выясняются. Ребёнок госпитализирован.

В этот же день аналогичное ДТП произошло на бульваре Мира, 26 в Дзержинске. По информации УГИБДД, в 15:30 неустановленный водитель сбил 11-летнюю школьницу и скрылся с места происшествия. Девочка была доставлена родителями в травмпункт, после чего отпущена. Обстоятельства уточняются.

Все новости региона
Владимир Путин вступил в должность президента России
Россияне назвали основные претензии к Путину и его заслуги
В Кургане к 9 Мая появились баннеры с орфографическими ошибками
Тренер Медведевой высказалась об уходе фигуристки
Физики подтвердили подлинность высадки астронавтов США на Луну
Невеста выбралась из горящего вертолета и пошла на свадьбу
В Китае арестовали женщину, усыновившую 118 детей
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Ахо обошел Капризова в гонке бомбардиров Главные события очередного дня ЧМ в Дании
Авто
Новый лимузин Путина стал участником инаугурации (видео) Покажут или нет?! Главная интрига инаугурации разрешилась: показали! И теперь мы точно знаем, какой он, президентский автомобиль из проекта «Кортеж»
Hi-Tech
Осторожно: это сообщение «сломает» WhatsApp (фото) Будьте осторожны, если кто-то отправит вам сообщение на английском с эмодзи.
Кино
Киркоров, Самойлова, Рыбак на открытии «Евровидения» в Лиссабоне Представительница России Юлия Самойлова выступит на конкурсе 10 мая
Недвижимость
Женщина подсчитала расходы на квартиру и решила отдать ее даром
У «Свидетелей Иеговы» забрали недвижимость на миллиард рублей
Названа страна с самым чистым воздухом
Эксперты рассказали, за сколько можно накопить на ипотеку
Леди
Понты, деньги и слава: мотивация, которая не работает Эксперт в области мотивации объясняет, чем отличается мотивация «здорового человека» от мотивации «курильщика».
Дети
Снимок Дмитрия Шепелева вызвал бурную реакцию фанатов Поклонники растроганы публикацией телеведущего.
Все о ремонте
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
5 главных правил бюджетного ремонта
4 причины составить план электрики до начала ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь