Источник сообщил о сокращении суммы хищений в деле чиновников Роскомнадзора
Москва. 7 мая. INTERFAX.RU — Сумма хищений, изначально вменявшаяся обвиняемому в растрате
Москва. 7 мая. INTERFAX.RU — Сумма хищений, изначально вменявшаяся обвиняемому в растрате
«Изначально речь шла о 58 млн рублей, потом сократилась почти до 20, а потом еще больше. Какая она будет в итоге — станет понятно к окончанию следственных действий», — сказал собеседник агентства.
Адвокат Ампелонского Сергей Седаков пояснял «Интерфаксу», что не комментирует ход расследования
Как сообщало следствие, всего к уголовной ответственности по делу привлечены 14 человек. Публично известно еще об одной фигурантке — гендиректоре ГРЧЦ Анастасии Звягинцевей, которая находится под подпиской о невыезде. Остальные десять человек, как сообщил ранее «Интерфаксу» адвокат Едидина Артур Большаков, находятся в статусе обвиняемых или подозреваемых, при этом, по словам защитника, «к моменту завершения расследования следствие планирует всем предъявить обвинение».
Уголовное дело было возбуждено в сентябре 2017 года и связано с фиктивным, по версии следствия, трудоустройством сотрудников ГРЧЦ, подконтрольного регулятору. СКР полагает, что чиновники устраивали на работу третьих лиц, оформляли на них банковские карты, на которые впоследствии получали зарплату.