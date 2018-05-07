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12:11 (мск), источник: Интерфакс

Источник сообщил о сокращении суммы хищений в деле чиновников Роскомнадзора

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU — Сумма хищений, изначально вменявшаяся обвиняемому в растрате пресс-секретарю Роскомнадзора Вадиму Ампелонскому, составляла 58 млн рублей, но затем существенно сократилась, сообщил «Интерфаксу» в понедельник источник, знакомый с ситуацией.

Источник: РИА "Новости"

«Изначально речь шла о 58 млн рублей, потом сократилась почти до 20, а потом еще больше. Какая она будет в итоге — станет понятно к окончанию следственных действий», — сказал собеседник агентства.

Адвокат Ампелонского Сергей Седаков пояснял «Интерфаксу», что не комментирует ход расследования из-за подписки о неразглашении. Вместе с тем, по словам адвоката, сумма ущерба, инкриминируемая в настоящее время его подзащитному, существенно меньше той, о которой шла речь при возбуждении уголовного дела.

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Пресс-секретарю Роскомнадзора, а также начальнику правового управления регулятора Борису Едидину и советнику гендиректора ФГУП «Главный радиочастотный центр» (ГРЧЦ) Александру Весельчакову вменяется хищение путем растраты в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Ранее фигурантам инкриминировалось особо крупное мошенничество более чем на 20 млн рублей (ч. 4 ст. 159 УК РФ), однако весной следствие переквалифицировало обвинение, после чего сумма ущерба на троих составила порядка 6 млн рублей.

Как сообщало следствие, всего к уголовной ответственности по делу привлечены 14 человек. Публично известно еще об одной фигурантке — гендиректоре ГРЧЦ Анастасии Звягинцевей, которая находится под подпиской о невыезде. Остальные десять человек, как сообщил ранее «Интерфаксу» адвокат Едидина Артур Большаков, находятся в статусе обвиняемых или подозреваемых, при этом, по словам защитника, «к моменту завершения расследования следствие планирует всем предъявить обвинение».

Уголовное дело было возбуждено в сентябре 2017 года и связано с фиктивным, по версии следствия, трудоустройством сотрудников ГРЧЦ, подконтрольного регулятору. СКР полагает, что чиновники устраивали на работу третьих лиц, оформляли на них банковские карты, на которые впоследствии получали зарплату.

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