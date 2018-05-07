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12:18 (мск), источник: РИА Новости

В Татарстане мужчина с ножом напал на охранника детсада и поджег здание

КАЗАНЬ, 7 мая — РИА Новости. Мужчина с ножом в ночь на понедельник проник в детский сад в Альметьевске, ранил женщину-охранника и поджег здание, сообщил глава Альметьевского муниципального района Татарстана Айрат Хайруллин на совещании в мэрии.

Источник: РИА Новости

По информации главного управления МЧС по Татарстану, в 5.01 мск поступило сообщение о пожаре в подсобном помещении детского сада. В 5.17 мск пожар был потушен, площадь пожара составила 10 квадратных метров.

«Ночью было вооруженное нападение (на детский сад). Неизвестный мужчина с ножом разбил стекло, женщина 60 лет находится в больнице с ножевым ранением. Потом был поджог», — сказал Хайруллин, выступление которого приводит телекомпания «Альметьевск ТВ».

По информации главы района, выясняются все обстоятельства ЧП, правоохранительные органы ищут нападавшего.

Хайруллин призвал руководителей всех ведомств уделить особое внимание вопросам безопасности, особенно в детских учреждениях.

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 В Татарстане мужчина с ножом напал на охранника детсада и поджег здание
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