В Татарстане мужчина с ножом напал на охранника детсада и поджег здание

Источник: РИА Новости

По информации главного управления МЧС по Татарстану, в 5.01 мск поступило сообщение о пожаре в подсобном помещении детского сада. В 5.17 мск пожар был потушен, площадь пожара составила 10 квадратных метров.

«Ночью было вооруженное нападение (на детский сад). Неизвестный мужчина с ножом разбил стекло, женщина 60 лет находится в больнице с ножевым ранением. Потом был поджог», — сказал Хайруллин, выступление которого приводит телекомпания «Альметьевск ТВ».

По информации главы района, выясняются все обстоятельства ЧП, правоохранительные органы ищут нападавшего.