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11:48 (мск), источник: Водитель Петербурга

На Синопской Mazda улетела на скорости через забор и газон

Утром 7 апреля в центре Петербурга наблюдали довольно пугающие последствия ДТП.

Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», на Синопской набережной после Большеохтинского моста в направлении моста Александра Невского автомобиль Mazda 3 улетел с проезжей части, снес металлическое ограждение и, пролетев через газон, остановился на тротуаре — на боку.

Во время загрузки произошла ошибка.

Иномарка получила сильные повреждения, передняя часть разбита буквально в хлам, и, глядя на фото, пользователи уже успели предположить худшее. Очевидцы сообщали, что в машине были трое, в том числе девушка. Участник группы Евгений рассказал, что он — участник аварии и что в машине все живы.

«Девушка в порядке, я водитель (трезвый), второй пассажир живой, улетели на скорости, все в порядке уже, ДПС разобрались, — написал он, добавив: — Скорость 160, утро дорога пустая».

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