На Синопской Mazda улетела на скорости через забор и газон
Утром 7 апреля в центре Петербурга наблюдали довольно пугающие последствия ДТП.
Утром 7 апреля в центре Петербурга наблюдали довольно пугающие последствия ДТП.
Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», на Синопской набережной после Большеохтинского моста в направлении моста Александра Невского автомобиль Mazda 3 улетел с проезжей части, снес металлическое ограждение и, пролетев через газон, остановился на тротуаре — на боку.
Иномарка получила сильные повреждения, передняя часть разбита буквально в хлам, и, глядя на фото, пользователи уже успели предположить худшее. Очевидцы сообщали, что в машине были трое, в том числе девушка. Участник группы Евгений рассказал, что он — участник аварии и что в машине все живы.
«Девушка в порядке, я водитель (трезвый), второй пассажир живой, улетели на скорости, все в порядке уже, ДПС разобрались, — написал он, добавив: — Скорость 160, утро дорога пустая».