На Синопской Mazda улетела на скорости через забор и газон

Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», на Синопской набережной после Большеохтинского моста в направлении моста Александра Невского автомобиль Mazda 3 улетел с проезжей части, снес металлическое ограждение и, пролетев через газон, остановился на тротуаре — на боку.

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Иномарка получила сильные повреждения, передняя часть разбита буквально в хлам, и, глядя на фото, пользователи уже успели предположить худшее. Очевидцы сообщали, что в машине были трое, в том числе девушка. Участник группы Евгений рассказал, что он — участник аварии и что в машине все живы.