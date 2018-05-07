В Волгоградской области заживо сгорели два человека
Два человека погибли в результате пожара в хуторе Абганерово Октябрьского района Волгоградской области.
Два человека погибли в результате пожара в хуторе Абганерово Октябрьского района Волгоградской области.
Как рассказали «КП-Волгоград» в
К месту происшествия оперативно выдвинулись пожарные расчеты 49-й
ГУ МЧС России по региону просит жителей Волгоградской области неукоснительно соблюдать правила пожарной безопасности, не пользоваться неисправными электроприборами, не курить в постели. Помните, от соблюдения элементарных правил пожарной безопасности зависит ваша жизнь.
В случае возникновения возгорания вызывайте пожарную охрану по телефону «101».