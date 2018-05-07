В Волгоградской области заживо сгорели два человека

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области, сообщение о пожаре поступило на пульт оперативного дежурного службы «01» в понедельник, 7 мая, в 9:22. Во дворе частного дома горела кровля летней кухни на площади 18 квадратных метров.

К месту происшествия оперативно выдвинулись пожарные расчеты 49-й пожарно-спасательной части. Ликвидировать возгорание удалось в 9:40. На месте пожара обнаружили тела двоих погибших. Их личности сейчас устанавливаются. К месту пожара выехали специалисты испытательной пожарной лаборатории. Им предстоит установить причины возгорания.

ГУ МЧС России по региону просит жителей Волгоградской области неукоснительно соблюдать правила пожарной безопасности, не пользоваться неисправными электроприборами, не курить в постели. Помните, от соблюдения элементарных правил пожарной безопасности зависит ваша жизнь.