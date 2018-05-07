Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Хабенский поспорил с журналисткой после показа «Собибора»
МАЗ начал выпуск абсолютно нового грузовика (фото)
Машинное обучение поможет предупредить насилие в школах
28-летняя россиянка до конца жизни останется в тюрьме Вьетнама
Кети Топурия снялась топлес
Всех героев «Войн Звездных» вспомнить сможете ли?4 мая — главный праздник многочисленных поклонников саги Джорджа Лукаса «Звездные войны»
Канада – Россия – 10:7. Фавориты ЧМ разгромили аутсайдеров
Командир самолета РФ умер по пути в Египет
Нужно ли срывать букву «Ш»?
КАМАЗ «Одиссей» оставит водителей без работы
Серьги за 35 миллионов: невестка Гуцериева удивила Сеть - СМИ
Градова о разрыве с Мироновым: До конца был против
Майли Сайрус создала кеды для Converse
Ксения Алферова похвасталась подтянутой фигурой в бикини
Американские хирурги удалили гигантскую опухоль
Самый старый ученый Австралии улетел умирать в Швейцарию
6 способов сэкономить на коммунальных платежах
Россияне нашли альтернативу зарубежью
Фоторепортажи
12Текила-бум, уходящий в многовековые традиции ведения сельского хозяйства
9«Российскую красавицу-2018» выбрали в Москве
12:29 (мск), источник: Комсомольская правда

В Волгоградской области заживо сгорели два человека

Два человека погибли в результате пожара в хуторе Абганерово Октябрьского района Волгоградской области.

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области, сообщение о пожаре поступило на пульт оперативного дежурного службы «01» в понедельник, 7 мая, в 9:22. Во дворе частного дома горела кровля летней кухни на площади 18 квадратных метров.

К месту происшествия оперативно выдвинулись пожарные расчеты 49-й пожарно-спасательной части. Ликвидировать возгорание удалось в 9:40. На месте пожара обнаружили тела двоих погибших. Их личности сейчас устанавливаются. К месту пожара выехали специалисты испытательной пожарной лаборатории. Им предстоит установить причины возгорания.

ГУ МЧС России по региону просит жителей Волгоградской области неукоснительно соблюдать правила пожарной безопасности, не пользоваться неисправными электроприборами, не курить в постели. Помните, от соблюдения элементарных правил пожарной безопасности зависит ваша жизнь.

В случае возникновения возгорания вызывайте пожарную охрану по телефону «101».

Все новости региона
 В Кургане на двух плакатах к 9 Мая сделали десять ошибок
Канны-2017: Наше «Лето» на Лазурном берегу
Владимир Путин вступил в должность президента России
Россияне назвали основные претензии к Путину и его заслуги
В Кургане к 9 Мая появились баннеры с орфографическими ошибками
Тренер Медведевой высказалась об уходе фигуристки
Физики подтвердили подлинность высадки астронавтов США на Луну
Невеста выбралась из горящего вертолета и пошла на свадьбу
В Китае арестовали женщину, усыновившую 118 детей
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Ахо обошел Капризова в гонке бомбардиров Главные события очередного дня ЧМ в Дании
Авто
Новый лимузин Путина стал участником инаугурации (видео) Покажут или нет?! Главная интрига инаугурации разрешилась: показали! И теперь мы точно знаем, какой он, президентский автомобиль из проекта «Кортеж»
Hi-Tech
Осторожно: это сообщение «сломает» WhatsApp (фото) Будьте осторожны, если кто-то отправит вам сообщение на английском с эмодзи.
Кино
Киркоров, Самойлова, Рыбак на открытии «Евровидения» в Лиссабоне Представительница России Юлия Самойлова выступит на конкурсе 10 мая
Недвижимость
Женщина подсчитала расходы на квартиру и решила отдать ее даром
У «Свидетелей Иеговы» забрали недвижимость на миллиард рублей
Названа страна с самым чистым воздухом
Эксперты рассказали, за сколько можно накопить на ипотеку
Леди
Понты, деньги и слава: мотивация, которая не работает Эксперт в области мотивации объясняет, чем отличается мотивация «здорового человека» от мотивации «курильщика».
Дети
Снимок Дмитрия Шепелева вызвал бурную реакцию фанатов Поклонники растроганы публикацией телеведущего.
Все о ремонте
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
5 главных правил бюджетного ремонта
4 причины составить план электрики до начала ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь